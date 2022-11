W Sopocie ruszają prace związane z budową kolejnego woonerfu. To specjalna strefa ruchu, w której samochody nie są mile widziane, a priorytetowo traktuje się pieszych. Woonerfem stanie się teraz ul. Kolejowa. Właśnie podpisana umowę z wykonawcą tych prac.

/ ZDiZ Sopot /

To kolejna taka inicjatywa w Sopocie. Kilka miesięcy temu otwarty został woonerf na ul. Parkowej. ( https://www.rmf24.pl/regiony/trojmiasto/news-w-sopocie-otwarto-pierwszy-w-miescie-woonerf,nId,6086623#crp_state=1 )

Władze miasta już wtedy zapowiadały, że następna na liście do podobnej modernizacji jest właśnie ul. Kolejowa. To mało znany ciąg, biegnący przez centrum wzdłuż torów, równolegle do Alei Niepodległości. Łączy ul. Podjazd z ul. Marynarzy.





/ ZDiZ w Sopocie /

Po przebudowie ulica Kolejowa stanie się ciągiem pieszo – jezdnym, na którym pierwszeństwo zyskają piesi przed samochodami. Inwestycja obejmie prócz przebudowy układu drogowego, budowę i przebudowę większości sieci. Zmieni się oświetlenie uliczne, zieleń i mała architektura. W ramach inwestycji powstanie wodopój, dekoracyjna zapora kolejowa, przeszklona gablota oraz ekrany zakrywające mury oporowe od strony kolei. Zbudowane zostaną nowe miejsca postojowe, parking kiss and ride oraz, co ciekawe, pierwszy w Sopocie dwupoziomowy parking rowerowy – zapowiada wiceprezydent Sopotu - Marcin Skwierawski.

/ ZDiZ Sopot /

Co ważne, pod ul. Kolejową, w zamkniętych korytach płyną dwa z licznych sopockich potoków. To Potok Haffnera oraz Potok Bohaterów Monte Cassino.

Oba koryta będą wymagały przebudowy. To samo czeka w tym miejscu kanalizację deszczową. Dodatkowo zmodernizowane mają zostać ulice pomiędzy Al. Niepodległości, a ul. Kolejową, ulica Marynarzy oraz fragment ulicy Podjazd prowadzący od głównej, sopockiej arterii do ul. Kolejowej. To będzie wiązać się z utrudnieniami dla kierowców. Jednak dopiero za kilka miesięcy.

W ostatniej fazie realizacji inwestycji, podczas przebudowy fragmentu ulicy Podjazd, będziemy wykonywać skomplikowane prace na sieciach wodno-kanalizacyjnych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Podjazd z Aleją Niepodległości. Prace będą się wiązać z utrudnieniami, co wymusi na nas połówkowe zamykanie jezdni. Dołożymy wszelkich starań, by prace te wykonać jak najszybciej, a inwestycja jak najmniej oddziaływała na użytkowników dróg – poinformował Marek Ignatowski, prezes spółki MTM SA, która jest wykonawcą prac.

Wczoraj w tej sprawie podpisana została opiewająca na 14,5 mln złotych umowa. Prace budowlane i tworzenie woonerfu potrwać mają do sierpnia 2023 roku.

Miasto już planuje utworzenie trzeciego tego typu miejsca w Sopocie. W woonerf zmienić ma się także ul. Sobieskiego, na odcinku od Monciaka do ul. Chopina. Trudno jednak na razie przewidywać, kiedy możliwa byłaby realizacja tej inwestycji.