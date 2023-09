To dziewiąta edycja projektu "Gdyński BiznesMam" skierowanego do mam planujących rozpoczęcie własnego biznesu. "Głównym celem projektu jest rozbudzenie w gdyńskich mamach potrzeby działania, odnalezienia pomysłu na własną firmę. To także okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń z innymi mamami" - mówi Monika Antkowiak z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zaplanowano dziesięć spotkań warsztatowych, które odbywać się będą w okresie od 2 do 26 października stacjonarnie w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 oraz online na platformie Zoom. Zajęcia prowadzić będą trenerzy i doradcy biznesowi, a także przedsiębiorcy-praktycy. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, aby wziąć udział w cyklu szkoleń. Młode mamy w październiku otrzymają pełne know-how, które pozwoli im spróbować swoich sił w biznesie. Przedstawimy abc przedsiębiorczości, nauczymy jak i skąd pozyskać pieniądze na własny biznes, jak poprowadzić marketing firmy - dodaje Katarzyna Nowik z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Kto może wziąć udział w projekcie? Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą zgłaszać się niepracujące mamy, zamieszkałe w Gdyni, które posiadają przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat sześciu. Uczestniczka może przebywać na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym lub być osobą bezrobotną. Na organizowane w w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zajęcia można przychodzić z dzieckiem do lat dwóch. Opiekę nad dzieckiem w trakcie zajęć sprawuje mama. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl . Zobacz również: W sobotę wielkie sprzątanie Wisły. Dołącz do akcji i odczaruj smutny krajobraz!

