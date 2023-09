Tysiące wyznawców judaizmu udało się do Humania w środkowej Ukrainie, by świętować żydowski Nowy Rok. Władze ukraińskie podały, że w środę rano w Humaniu przebywało już około 11 tys. pielgrzymów, a w piątek wieczorem, w dniu rozpoczęcia święta, może być ich nawet 30 tys. Mieszkańcy ośmiu miejscowości w Rumunii, leżących przy granicy z Ukrainą, dostali w nocy na telefony alert o treści: "Istnieje możliwość, że z powietrza mogą spaść pewne obiekty. Zachowajcie spokój. Ukryjcie się w piwnicach lub w schronach dla ludności". Ukraińcy zaatakowali stocznię w Sewastopolu na okupowanym Krymie. Uszkodzone zostały dwie rosyjskie jednostki: duży okręt desantowy i łódź podwodna. W godzinach porannych na kosmodromie Wostoczny na rosyjskim Dalekim Wschodzie doszło do spotkania dyktatorów Rosji i Korei Północnej, Władimira Putina i Kim Dzong Una. Środa jest 567. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy.