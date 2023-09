W związku z rosnącą presją migracyjną Łotwa zamknie przejście na granicy z Białorusią w miejscowości Silene - poinformowała agencja LETA. Odpowiedni projekt w tej sprawie przygotowało MSW w Rydze. Od wtorku na Łotwę nie mogą też wjeżdżać pojazdy na rosyjskich tablicach rejestracyjnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wcześniej straż graniczna zaproponowała rządowi, by podjął decyzję o zamknięciu jednego z przejść granicznych z Białorusią. Z uwagi na ruch towarowy oraz podróże związane z pracą, sytuacjami nadzwyczajnymi oraz ze względów humanitarnych otwarte pozostanie przejście graniczne w miejscowości Paternieki - podała LETA.

Zamknięcie przejścia w Silene pozwoli na przeniesienie pracowników na "zieloną" granicę. Jednocześnie poprzez zmniejszenie liczby osób przekraczających łotewsko-białoruską granicę zmniejszone będą związane z tym ryzyka. Należy zauważyć, że otwarte poparcie Białorusi dla wojny przeciwko Ukrainie jest postrzegane jako dodatkowy czynnik ryzyka i możliwa motywacja Białorusi do kontynuowania swoich działań w celu destabilizacji sytuacji na granicy z Łotwą - podkreśliło MSW.



Przez ostatni rok na Łotwie rośnie presja związana z nielegalną migracją na granicy z Białorusią. Pod koniec sierpnia i na początku września przez kilka dni granicę nielegalnie próbowało przekroczyć ponad sto osób dziennie - napisała LETA. Według łotewskiej minister obrony Inary Murniece obecnie główny "element nacisku" ze strony Białorusi skoncentrowany jest na Łotwie.



Szef straży granicznej Łotwy Guntis Pujats powiedział, że w minionym tygodniu sytuacja na granicy była "najpewniej najbardziej napięta od 2021 roku" - podał portal LSM. Przekazał, że w ciągu tygodnia udaremniono próbę przedostania się na Łotwę prawie 900 osób. Nie wykluczył, że niektórym osobom udało się dostać do kraju i nie zostali ujęci.



Łotewskie ministerstwo obrony rozważa możliwość rozmieszczenia min przeciwpancernych i dodatkowych zabezpieczeń, by wzmocnić wschodnią granicę kraju - przypomniała LETA.



Średnio przejście w Silene dziennie obsługuje ok. 1200 osób i ok. 170 ciężarówek. Na granicy z Białorusią działają dwa przejścia drogowe i jedno kolejowe. Trzy przejścia pozostają zamknięte w związku z presją migracyjną ze strony Białorusi.



Od wtorku na Łotwę nie mogą wjeżdżać z Białorusi i Rosji pojazdy na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Taką decyzję podjęto na podstawie wyjaśnień KE oraz opinii łotewskiego MSZ - poinformowała LETA.

Zakaz obowiązuje od godz. 18:00.