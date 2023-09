W Krakowie startuje 4. edycja wydarzenia z zakresu edukacji ekologicznej skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych – KRAKOWSKA AKADEMIA KLIMATU. To cykl comiesięcznych spotkań w sali kina Kijów łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat. To także dyskusje z twórcami filmów, ekspertami ONZ i przedstawicielami Miasta Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju.

/ Materiały prasowe Projekt Krakowskiej Akademii Klimatu cieszy się wielkim powodzeniem wśród krakowskiej młodzieży i nauczycieli, którzy zapełniają do ostatniego miejsca salę krakowskiego kina Kijów. Tej jesieni zaplanowano cztery spotkania: 28 września 2023 - temat: TRANSPORT JUTRA

17 października 2023 - temat: PRZYSZŁOŚC DZIEJE SIĘ TERAZ

14 listopada 2023 - temat: ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

12 grudnia 2023 - temat: ETYCZNA MODA Krakowska Akademia Klimatu to projekt zainicjowany przez Urząd Miasta Krakowa, który realizowany jest przez specjalistów z Fundacji Green Festival - organizatorów BNP Paribas Green Film Festival przy współudziale merytorycznym UN Global Compact Network, pod patronatem radia RMF FM i RMF MAXX oraz portalu ONET oraz współpracy partnerskiej z Wodociągami Miasta Krakowa. W roku ubiegłym odbyło się łącznie 8 spotkań z młodzieżą, które zgromadziły ponad 6000 osób, a wiosną 2023 cztery. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM AKADEMII w dniu 28 września 2023r. : Temat przewodni: TRANSPORT JUTRA

Dyskusja z ekspertami

Pokazy filmów: CARMAGEDDON, JAK ZNISZCZYLIŚMY TRANSPORT ZBIOROWY

Interaktywny quiz dla młodzieży Zajęcia w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu odbywają się całkowicie bezpłatnie! Uczestników spotkań mogą zgłaszać nauczyciele i pracownicy szkół na stronie: www.AkademiaKlimatu.eu/krakow, gdzie znajdują się także materiały prasowe. Kryzys klimatyczny. To dzieje się teraz: Rekordowe temperatury i opady śniegu. Fale gorąca dotykają Antarktydę

Tegoroczne lato najcieplejsze w historii badania temperatury

Pożary lasów w Grecji największe w historii pomiarów Unii Europejskiej

Pożary na Teneryfie nie ustają. "Siła tego żywiołu jest ogromna"