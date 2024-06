Woda z głównej niecki miejskiej pływalni, z której ta opróżniana jest podczas letniej przerwy technicznej, wzorem ubiegłego roku, nie trafi do kanalizacji, a posłuży do prac porządkowych, w tym do sprzątania ulic i mycia śmieciarek - przekazała PAP rzeczniczka słupskiego magistratu Monika Rapacewicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W wakacje pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSiR) jest zamykana w związku z koniecznością konserwacji niecki wykonanej ze stali nierdzewnej. Podczas tej przerwy technicznej, która w tym roku rozpoczęła się w czwartek i potrwa do 31 sierpnia, basen opróżniany jest z wody. Jeszcze dwa lata temu woda z basenu trafiała do kanalizacji. Od ubiegłego roku jest inaczej, jak zapewnił magistrat, oszczędniej oraz zgodnie z ideą ekologicznego gospodarowania wodą i troską o planetę. SOSiR we współpracy z miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Słupsku (woj. pomorskie) wzorem ubiegłego roku, wykorzysta wodę z głównej niecki do prac porządkowych, w tym do sprzątania ulic i mycia śmieciarek. Rapacewicz zachęca także firmy i mieszkańców zainteresowanych pobraniem wody na swoje potrzeby do kontaktu z kierownikiem pływalni (tel. 609 590 566, e-mail plywalnia@sosir.slupsk.pl). Do odbioru jest 800 tys. litrów basenowej wody, w której stężenie chloru jest na poziomie między 0,4 a 0,6 mg/l, pH wynosi 7, a indeks utlenialności jest wysoki. Woda, jak zaznaczyła Rapacewicz, nie nadaje się do spożycia. Można ją wykorzystać np. do mycia elewacji domów czy też przydomowych śmietników. Zobacz również: Hulajnogą elektryczną potrącił rowerzystę. Przyznał że wcześniej palił marihuanę

