Policjanci z Gdańska przy współpracy z Komendą Główną Policji zatrzymali 31-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i czeka go ekstradycja do Niemiec.

Policja podaje, że 31-letni Ukrainiec został zatrzymany na terenie powiatu starogardzkiego. Był zaskoczony i nie stawiał oporu.

31-latek podejrzany jest o to, że w czerwcu usiłował zabić innego obywatela Ukrainy na terenie Niemiec. Zaatakował go i bił tak długo, aż mężczyzna nie dawał oznak życia. Potem pozostawił go, nie udzielając mu pomocy. Skatowanemu mężczyźnie pomógł przechodzień.

Policjanci doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany do czasu wydania decyzji o jego ekstradycji.

