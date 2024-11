Władze Gdańska przedstawiły w piątek projekt budżetu na 2025 rok. Wynika z niego, że dochód miasta wyniesie 5,4 mld zł, a wydatki pochłoną 6 mld zł. Miasto zapewnia, że w przyszłym roku więcej środków zostanie przeznaczonych m.in. na edukację, a także na remonty ulic i ważnych obiektów inżynieryjnych.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

"Całościowy budżet Gdańska na 2025 rok będzie miał 5,4 mld zł dochodów i 6 mld zł wydatków. Całościowy deficyt będzie więc niższy niż rok temu i wyniesie 600 mln zł. Jednak w odróżnieniu od ubiegłego roku deficyt operacyjny (czyli różnica między wydatkami bieżącymi i dochodami bez inwestycji) zastąpi lekka nadwyżka w wysokości 53 mln zł" – poinformował w przesłanym komunikacie rzecznik prasowy prezydent Gdańska - Daniel Stenzel.

Wskazał ponadto, że miasto najwięcej – ponad 2,1 mld zł - wyda na edukację oraz na komunikację miejską – 520 mln zł.

Prezydent Dulkiewicz o budżecie

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że "czekają nas pewne zmiany, które zgodnie z obietnicami wyborczymi i w dialogu z samorządami zostały wprowadzone przez koalicję rządzącą".

Zmiany w finansowaniu samorządów to krok w dobrym kierunku, ale są też ryzyka. To, co na pewno mnie martwi, to dużo szybciej rosnące wydatki niż dochody. Natomiast w tej trudnej sytuacji finansowej, w której także cała sfera publiczna została zostawiona po 8 latach rządów PiS, przygotowaliśmy optymalny budżet dla miasta Gdańsk - mówi RMF FM Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska podkreśliła, że pierwszą podstawową zmianą będzie udział w dochodach podatników PIT i CIT, zamiast udziału w podatku.

Najwięcej na edukację i komunikację publiczną

Edukacja rządzi się tym, że zawsze w ciągu roku są jakieś jakieś zmiany i te wydatki najczęściej rosną. Dzisiaj w świetle tych nowych zasad w stu procentach jest to na barkach samorządów. Nie wiemy, jakie te zmiany będą. Niektóre z nich czy większość z nich nie zależy od samorządu, a skutki będziemy ponosili my wszyscy mieszkańcy Gdańska - dodaje Dulkiewicz.

Magistrat podkreśla, że budżet komunikacji publicznej będzie wynosił ponad 720 mln zł.

"Dopłata z budżetu wyniesie prawie 520 mln zł, a z biletów uda się pozyskać ok. 200 mln zł. Na edukację wydamy z kolei 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 20 mln zł niż rok temu. 33,5 mln zł pochłonie budowa nowej szkoły na Morenowym Wzgórzu" – wylicza rzecznik prezydent Gdański - Daniel Stenzel.

W 2/3 utrzymanie autobusów i tramwajów bierze na siebie miasto.

Będą też inwestycje

Władze Gdańska zaznaczają, że miasto w dalszym ciągu będzie prowadziło inwestycje w różnych obszarach.

"W pierwszej połowie roku planowany jest przetarg na budowę trasy tramwajowej wraz z drogą rowerową pod nazwą Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Blisko 100 mln zł trafi na remonty kamienic i rewitalizację naszych dzielnic. Międzynarodowe Targi Gdańskie będą budowały IV halę wraz z kompleksem hotelowym za ponad 140 mln zł (...). We Wrzeszczu będzie z kolei powstawał kompleks sportowo-usługowy z basenem za ponad 75 mln zł" – informuje rzecznik prezydent Gdańska.

"Kolejne odcinki ulic Armii Krajowej, Rzeczpospolitej, Obrońców i Wyzwolenia przejdą modernizację. Remont czeka też kolejne obiekty inżynieryjne, jak np. kładkę nad SKM Stocznia" - dodaje.



Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, na ręce której trafił projekt budżetu na 2025 rok zapowiedziała, że sesja budżetowa zaplanowana została na 12 grudnia. "Wtedy z budżetem zapozna się cała Rada Miasta, która będzie podejmować decyzje w głosowaniu"- tłumaczy Agnieszka Owczarczak.