Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, dziś osób odwiedzających cmentarze jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Silne porywy wiatru przewracają kwiaty. Na bramie wejściowej na cmentarz Srebrzysko wisi tabliczka ostrzegawcza z napisem: "Ze względu na silny wiatr przebywanie na cmentarzu może grozić niebezpieczeństwem. Wejście na własną odpowiedzialność."

W okolice cmentarza Srebrzysko można dojechać jedną z jezdni al. Żołnierzy Wyklętych. Ulicą można się poruszać jedynie w stronę ulicy Potokowej.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Ze względu na silny wiatr Fundacja Hospicyjna odwołała zbiórkę "Rozpalmy światło dla Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC".

"Wolontariuszy w żółtych koszulkach, z puszką i identyfikatorem, będzie można spotkać 2 i 3 listopada na gdańskich nekropoliach" - informuje fundacja.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W północnej części woj. pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do północy w sobotę. Ostrzeżenie ogłoszono w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Sopocie oraz Gdańsku.

W pozostałej części woj. obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia - tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.