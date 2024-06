Problemy z wieczornymi lotami do Gdańska. Samoloty czekają na innych lotniskach nawet kilka godzin, by mogły wystartować do stolicy Pomorza. Powód tej sytuacji to brak kontrolerów lotów.

/ Shutterstock Im mniej kontrolerów na zmianie, tym mniej samolotów może być przyjętych w Gdańsku. W poniedziałek wieczorem pasażerowie lotu z Barcelony wsiedli do samolotu i musieli czekać dwie godziny na płycie lotniska zanim wyruszyli. Musieliśmy czekać w samolocie dwie godziny. Załoga poinformowała nas, że lot będzie opóźniony, ponieważ nie ma kto nas przyjąć w Gdańsku - opowiadała reporterowi RMF FM jedna z pasażerek. Jak dodała, załoga tłumaczyła, że brakuje kontrolerów lotów. Władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zrzucają winę na poprzedników z czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Obecna sytuacja na wieży w Gdańsku, ale także na kilku innych lotniskach jest daleka od ideału - mówi pełnomocnik prezesa PAŻP ds. komunikacji Marcin Hadaj. Dodaje, że przez ostatnie 8 lat "nie dopełniono obowiązków i starań", by zapewnić pełną obsadę w kontroli ruchu i zarządzaniu ruchem lotniczym. W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prowadzona jest rekrutacja na stanowiska kontrolerów ruchu lotniczego. Proces wyszkolenia kontrolerów zajmuje mniej więcej 2 lata i on musi potrwać. W związku z tym problemy mogą się jeszcze przez jakiś czas pojawiać - wyjaśnia Hadaj. Czasem takie sytuacje mogą się zdarzać, ale robimy wszystko, żeby dochodziło do nich jak najrzadziej - dodał. Przejściowe i incydentalne problemy mogą się pojawiać także w innych regionalnych portach lotniczych. Jak tłumaczy przedstawiciel PAŻP jest to spowodowane tym, że "proces szkolenia i rekrutacji de facto kontrolerów nie był prowadzony w ostatnich latach tak optymalnie, jak powinien". W Gdańsku do końca tego roku ma zostać zatrudnionych 5 nowych kontrolerów lotów, a w najbliższych tygodniach planowane są spotkania i doraźne wzmocnienia, zanim to nastąpi. Zobacz również: Gdynia będzie gospodarzem Mistrzostw Świata klas olimpijskich w żeglarstwie

