Kaszuby są głównym miejscem akcji nowej gry wideo. Prace nad nią trwają. Premiera kaszubskiego fantasy zapowiadana jest na 2023 rok.

Angielską nazwę gry "Dungeons of the Amber Griffin" można przetłumaczyć wprost jako "Lochy Bursztynowego Gryfa". To opowieść o gryfie, który jak mówią legendy w nieznanym miejscu na Kaszubach ukrył ogromną bryłę bursztynu. Postaci z gry są oparte o wierzenia, ale też uprzedzenia Kaszubów.

"Wiele lat temu w magicznej krainie Kaszub życie toczyło się powoli i spokojnie. Jej mieszkańcy, Kaszubi, swoje szczęście i dobrobyt zawdzięczali potędze bursztynu, ukrytego pod ziemią przez niebiańskiego strażnika kaszubskiej ziemi - potężnego Gryfa. Niestety, błogie życie Kaszubów zostało zakłócone przez upiora - òpi. Zjadł swoje ubranie, wstał z grobowca i zadzwonił dzwonnicą, która stała w pobliżu zapomnianego cmentarza. Wszystkie żywe stworzenia w okolicy, do której dotarł przenikliwy dźwięk dzwonu, wyginęły. Tylko nielicznym udało się cudem przeżyć. Na Kaszubach zapanował chaos i bezprawie, a z ciemności wypełzły straszne demony..." - tak fabułę gry opisują jej twórcy z Frozengem Studio.

Dodają, że jeszcze na początku XX wieku zdarzały się na Kaszubach przypadki wykopywania zwłok zmarłych i obcinania im głów specjalną łopatą do kopania torfu. Ludzie wierzyli, że są to tzw. wieszczi lub òpi, którzy po śmierci wstawali z grobu, by zabijać członków swojej rodziny.

Twórcy gry zgłosili się do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie z prośbą o pomoc z zakresu genologii kaszubskiej i języka kaszubskiego. Koordynacją tego zadania z ramienia muzeum został Roman Drzeżdżon, który jest wybitnym znawcą języka kaszubskiego oraz kaszubskich legend.

Roman Drzeżdżon wydobył z czeluści książkowych i z tradycji stworzenia, które już dawno zostały zapomniane oraz różne, stare nazwy. Kilkanaście różnych historii jest w księgach, do których gracz może dotrzeć. Mamy więc alians starego języka z pradawnej kultury kaszubskiej z nowoczesną techniką. Jesteśmy pełni nadziei, że wyjdzie z tego coś bardzo atrakcyjnego i że użytkownicy tej gry, zwłaszcza młodsi, dzięki grze zainteresują się językiem i kulturą kaszubską - mówił RMF FM Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dodaje, że współpraca trwa, niedawno przetłumaczone zostały kolejne słowa potrzebne do uzupełniania gry.

Zadaniem gracza będzie stworzenie drużyny czterech śmiałków. Każdy z nich będzie miał inne umiejętności, które przekładają się na walkę. Rodzaje postaci to: WÒJÔRZ (Wojownik), DULAS (Łotr), ŻÉRCA (Kapłan) i KÙTIN (Mag). "W świecie gry dostępna jest broń oraz zbroje, artefakty, magiczne zwoje, złoto i niezbędny prowiant. Podczas wędrówki poznasz sporo unikalnych przedmiotów dostępnych na Kaszubach np. rośliny uzdrawiające, trujące grzyby i system runiczny Kaszubów tzw. merki" - zapowiada studio tworzące grę.

Akcja "Lochów Bursztynowego Gryfa" toczy się na Mistycznych Kaszubach. Na mapie, którą udostępnili już twórcy gry można znaleźć miejsca, dla których inspiracją były: Wieżyca, Kamienne Kręgi w Odrach, Jezioro Gatno, Puck, Gdańsk, Hel czy Jezioro Łebsko oraz wiele innych miejsc na Kaszubach.

Niedługo w mediach społecznościowych Frozengem Studio ma ruszyć zbiórka pieniędzy na sfinalizowanie tego projektu. Premiera gra jest planowana w przyszłym roku, ale jeszcze nie została wyznaczona jej data.

autor: Stanisław Pawłowski