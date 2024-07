Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) potwierdziły badania próbek pobranych przez służby weterynaryjne w gospodarstwie w powiecie kwidzyńskim. Hodowla liczy około 150 świń. ASF jest zakaźny dla świń i dzików, nie jest chorobotwórczy dla ludzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według powiatowego inspektora weterynaryjnego, gospodarstwo spełniało rozszerzone wymogi bioasekuracji, jednak na okolicznych polach i w lasach znaleziono martwe dziki. W ich tkankach wykryto obecność DNA wirusa ASF. Prawdopodobną przyczyną infekcji mogły być zabiegi związane ze żniwami, zatem fizyczne przeniesienie wirusa na teren gospodarstwa.

Inspekcja weterynaryjna, przy współudziale policji, zabezpieczyła ognisko choroby, ustanowiono obszar zapowietrzony oraz zagrożony. "W granicach tego obszaru zlokalizowanych jest 68 gospodarstw utrzymujących świnie" - podały służby prasowe wojewody pomorskiego.

Do właścicieli zwierząt służby weterynaryjne apelują o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad biologicznej ochrony w okresie żniw. Zalecają stosowanie preparatów biobójczych na powierzchniach wszystkich urządzeń wprowadzanych do gospodarstwa, stosowanie środków ochrony osobistej przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenia gospodarstw przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt.

Przemieszczenie świń do i z gospodarstwa może odbywać się wyłącznie za zgodą powiatowego lekarza weterynarii. \