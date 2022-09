Od jutra w Sopocie utrudnienia na głównej arterii Trójmiasta. Aleja Niepodległości zostanie zwężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. To w związku z rozpoczynającym się w poniedziałek remontem. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do połowy listopada.

Wyremontowany wcześniej fragment alei w stronę Gdyni. Tędy poprowadzony będzie ruch w obu kierunkach od poniedziałku / Urząd Miejski w Sopocie / Materiały prasowe Jutrzejsze utrudnienia związane są z pracami przygotowawczymi przed rozpoczęciem remontu właściwego. Prace przygotowawcze polegać będą na wykonaniu w technologii bitumicznej łączników między jezdnią, która będzie remontowana, a jezdnią, na której poprowadzony będzie ruch w trakcie trwania docelowego remontu - mówi Anna Dyksińska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. W związku z tymi pracami konieczne będzie zamknięcie lewych pasów ruchu w stronę Sopotu i Gdyni. Po jednym pasie w obu kierunkach kierowcy poruszać się będą na wysokości Hipodromu. Prace te mają odbywać się poza szczytem komunikacyjnym, czyli w godz. 9.00-14.00. W niedzielę ruch będzie odbywał się po dwóch pasach w obu kierunkach. Od poniedziałku możliwy paraliż Sopotu Kierowców w Sopocie czekają od tego tygodnia duże utrudnienia w ruchu. W poniedziałek rozpoczyna się pierwszy etap remontu fragmentu Alei Niepodległości. Drogowcy modernizować będą całą szerokość jezdni w kierunku Gdańska. Od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do niemal granicy z Gdańskiem. Co za tym idzie, ruch w kierunku Gdańska odbywać się będzie na jednym z pasów jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Wyremontowany będzie prawie półkilometrowy odcinek drogi. / Urząd Miasta Sopotu / Materiały prasowe Zakres prac obejmuje typowe roboty drogowe: frezowanie starej nawierzchni, zmianę geometrii jezdni, nowe warstwy nawierzchni, remont zatoki postojowej i autobusowej, chodnika, wymianę krawężników. Prócz prac drogowych wykonana będzie gruntowna przebudowa sieci kanalizacji deszczowej: budowa 2 kanałów deszczowych, remont komory kanalizacji deszczowej, regulacje wpustów i innych urządzeń przeciwdziałających podtopieniom - zapowiada Anna Dyksińska. Koszt przebudowy drogi to prawie 3,3 mln złotych. Wykonawcą jest firma Budowlano-Drogowa MTM. autor: Stanisław Pawłowski Zobacz również: Gdańsk: 250 lat Nowego Portu

