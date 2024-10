Zaplanowany na 26 stycznia 2025 r. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie poświęcony onkologii i hematologii dziecięcej. Ogłosił to dziś w Gdyni założyciel Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak ogłosił cel przyszłorocznego finału WOŚP podczas spotkania na żaglowcu "Dar Młodzieży" w Gdyni. Słynna jednostka była jednym z miejsc, w których odbyła się dziś próba bicia rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy.

Szef Fundacji WOŚP zauważył, że ostatni finał poświęcony onkologii dziecięcej odbył się 10 lat temu. Te 10 lat pokazało, jak można jeszcze skuteczniej ratować zdrowie dzieci i ich życie - mówił.

Owsiak zapewnił, że dzięki zebranym w czasie przyszłorocznego finału pieniądzom zostanie zakupiony sprzęt najnowszej generacji, "najlepszy, jakiego dzisiaj można używać, aby wracać do zdrowia skutecznie". Jak wyjaśnił, temat 33. finału WOŚP będzie dotyczył 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 6 ośrodków chirurgii onkologicznej i 4 zakładów patomorfologii.

Na naszych stronach będziecie państwo mogli przeczytać dokładnie, co chcemy kupić - zapowiedział Owsiak.

Rejestracja dla wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w organizację 33. finału WOŚP, ruszy w połowie listopada.

"Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce. Rocznie na raka zapada około 1,1 tys. dzieci, z czego 3 tys. pozostaje w trakcie intensywnego leczenia. Wraz z rozwojem onkologii liczba wyleczeń wzrosła do ponad 80 proc., co stawia Polskę na równi z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi" - informuje na swojej stronie internetowej Fundacja WOŚP.

Onkologia jest czymś, co bardzo często zajmuje nasze głowy i serca - przyznał Jerzy Owsiak w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Onkolodzy nam powiedzieli: "Możemy zrobić niesamowity krok do przodu" - dodał.

Prezes Fundacji WOŚP przyznał, że temat przyszłorocznego finału został ustalony kilka dni temu. Pracujemy do ostatniego momentu. Jeszcze miesiąc temu był zupełnie inny temat - zdradził. Wróciliśmy do onkologii i myślę, że wszyscy będziemy się z tego cieszyli - dodał Owsiak.

Poprzedni, 32. Finał WOŚP, zakończył się zebraniem ponad 281,8 mln zł. Celem był zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Hasło brzmiało: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".