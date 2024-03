Licznik WOŚP wskazał kwotę 281 879 118,07 zł, która jest ostatecznym wynikiem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas ogłoszenia sumy Jerzy Owsiak powiedział, że "trzeba użyć słowa rekord". Pieniądze wesprą oddziały pulmonologiczne w szpitalach w całej Polsce.

Ostateczny wynik 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej to ponad 281 mln złotych / Paweł Supernak / PAP

Celem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Tegoroczne hasło brzmiało: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

Dziś na PGE Narodowym tuż przed ogłoszeniem zebranej sumy prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak podkreślił, że są to pieniądze społeczne.

To są wasze pieniądze, dbamy o to bardzo mocno i to później wraca do was w postaci naszego serduszka - nie tylko na sprzęcie dla małych dzieci na oddziałach dziecięcych, ale także już teraz dla dorosłych - powiedział współtwórca WOŚP.

Przypominając tegoroczne hasło, "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!", Owsiak podkreślił, że "to jest 15 oddziałów dziecięcych, 49 oddziałów dla dorosłych".

W tym roku licznik WOŚP wyświetlił kwotę 281 879 118,07 złotych.

Trzeba użyć słowa rekord - powiedział Owsiak, podkreślając jednocześnie, że nie o rekordy chodzi. Za te pieniądze będziemy mogli bardzo skutecznie pomóc całej Polsce, wszystkim oddziałom szpitalnym, które mają oddziały pulmonologiczne - wyjaśnił.

Teraz nasza komisja ustala, o jakim sprzęcie będziemy mówili - przekazał.

Fundację WOŚP Jurek Owsiak założył ponad 30 lat temu. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu - organizuje zbiórkę pieniędzy. Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki.