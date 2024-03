Jerzy Owsiak został dziś honorowym obywatelem Gdańska.

Jerzy Owsiak / Pawel Wodzynski / East News

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska odbyła się w Dworze Artusa.

Oto on: Jerzy Owsiak, który sprawił, że już 32 razy wyjęliśmy ręce z kieszeni i nie mam na myśli jedynie puszek zapełniających się pieniędzmi - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nawiązując do piosenki Voo Voo "Karnawał", która towarzyszy co roku finałowi WOŚP.

Jerzy Owsiak w wolnej Polsce trwale przełamał naszą polską skłonność do celebrowania rocznic ważnych, ale smutnych, heroicznych i tragicznych jednocześnie. Dał nam cel czysty i wspólnotowy. Wiele pokoleń młodych Polek i Polaków odbyło u niego bezcenne warsztaty z aktywizmu.

Prezydent życzyła Jerzemu Owsiakowi by zachował młodość i "po wsze czasy dźgał smoka niewydolnego systemu opieki zdrowotnej oraz ludzkiej nieżyczliwości, egoizmu i lenistwa".

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak w laudacji na cześć Jerzego Owsiaka podkreśliła, że jego dziełem życia - jako artysty tworzącego witraże - jest skomponowanie najpiękniejszego społecznego witrażu: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyznając Jerzemu Owsiakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, Rada Miasta wyraża szacunek i podziw nie tylko dla jego osobistych dokonań, lecz przede wszystkim dla idei solidarności, empatii i pomocy, które przez lata promuje i realizuje, idei tak bliskich gdańszczankom i gdańszczanom.

Nowy honorowy obywatel Gdańska z dumą prezentował koszulkę z napisem "My, naród". Dziękując za przyznany tytuł powiedział, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to "dzieło, które chcemy i robimy razem".

Dziękował też protestującym na drogach rolnikom, za to, że ułatwili mu dotarcie do Gdańska. Zaapelował do premiera Donalda Tuska, by "nie odpuszczał" spraw rolników.

Owsiak wspominał lata, które spędził w Gdańsku. Miejmy różne poglądy na wszystko, bądźmy różni, tylko rozmawiajmy ze sobą - mówił Owsiak. Dodał, że właśnie w ten sposób buduje się społeczeństwo obywatelskie.

W wieczornej uroczystości uczestniczyła Danuta Wałęsa i aktor Jerzy Kiszkis - honorowi obywatele Gdańska.

Jerzy Owsiak urodził się i mieszkał w Gdańsku do ósmego roku życia. Później wraz z rodziną przeprowadził się do stolicy.

Wniosek o przyjęcie uchwały nadania honorowego obywatelstwa Gdańska Jerzemu Owsiakowi złożył klub Koalicji Obywatelskiej. Radni w uzasadnieniu wskazali, że działalność Jerzego Owsiaka "wpisuje się w przesłanie płynące z Gdańska o solidarność, obywatelskość, poszanowanie różnorodności i wolności".

Za przyjęciem uchwały nadającej Owsiakowi tytuł honorowego obywatela miasta głosowało 21 radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, przeciw było 12 radnych PiS.