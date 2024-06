Gdynia znów stanie się żeglarskim sercem Europy. Dziś rozpoczyna się 25. edycja Gdynia Sailing Days, jednej z największych imprez regatowych w północnej Europie. W festiwalu weźmie udział blisko 1000 żeglarzy i żeglarek.

Gdynia (fot. Robert Hajduk) / matriały prasowe / Materiały prasowe

Prawie 1000 żeglarzy i żeglarek weźmie udział w żeglarskim festiwalu Gdynia Sailing Days. Ta jedna z najważniejszych imprez regatowych w północnej Europie rozpocznie się w piątek 28 czerwca i potrwa do 21 lipca.

To już 25 edycja wydarzenia, podczas której zobaczymy żeglarzy w 15 klasach regatowych, nie zabraknie regat rangi mistrzostw Europy, jak i szeregu imprez towarzyszących z zajęciami dla dzieci w ramach programu PGE PolSailing i największą wystawą jachtów na wodzie Polboat Yachting Festival na czele.

Te regaty to prawdziwe święto żeglarstwa, a atmosfera jest niepowtarzalna. Czysta radość, budowanie relacji, regaty bez presji na wynik, za to w atmosferze fair play, z nastawieniem na przygodę. W tych regatach nie obowiązuje wpisowe, oferujemy atrakcyjne pakiety startowe, każdy uczestnik otrzyma dyplom i medal bez względu na zajęte miejsce, nie mówiąc już o puli nagród dla zwycięzców, choć nie to jest najważniejsze - mówi Weronika Wieżynis z Polskiego Związku Żeglarskiego.

Nie tylko regaty

Gdynia Sailing Days to nie tylko emocjonujące rywalizacje na wodzie. Organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń upowszechniających żeglarstwo, takich jak program PGE PolSailing czy Polboat Yachting Festival - największą wystawę jachtów na wodzie w Polsce.

Gdyńska Marina Yacht Park wypełni się jachtami żaglowymi, motorowymi, katamaranami i motorówkami. To największa ekspozycja jachtów na wodzie w Polsce, na której pojawia się coraz więcej premier, wyjątkowych modeli jachtów i przełomowych dla branży technologii. Od czwartku do niedzieli można będzie obejrzeć najpiękniejsze jachty żaglowe, luksusowe łodzie motorowe, houseboaty, skutery, a także spotkać się z ich sprzedawcami, producentami oraz z ciekawymi gośćmi specjalnymi festiwalu.



Polska żegluga w światowej czołówce



Gdynia Sailing Days to dowód na to, jak ważnym ośrodkiem żeglarskim jest Gdynia. Decyzja World Sailing o przyznaniu Polsce prawa do organizacji mistrzostw świata w klasach olimpijskich w 2027 roku to potwierdzenie światowej klasy tego wydarzenia. Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, podkreśla, że festiwal jest prawdziwym świętem żeglarstwa, które co roku przyciąga do Gdyni najlepszych żeglarzy z całego świata.





Żeglarskie talenty na start

W tegorocznym festiwalu udział wezmą zarówno doświadczeni żeglarze, jak i młode talenty. Szczególną uwagę warto zwrócić na regaty w klasie 29er, gdzie o medale powalczy m.in. młodzieżowa mistrzyni świata Ewa Lewandowska. Nie zabraknie również regat KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, które są świetną okazją dla najmłodszych, by poczuć radość płynącą z żeglarstwa i spróbować swoich sił w rywalizacji.



Organizatorzy Gdynia Sailing Days, w tym Polski Związek Żeglarski oraz samorząd Województwa Pomorskiego, zapewniają, że 25. edycja festiwalu będzie pełna niezapomnianych wrażeń. To doskonała okazja, by zobaczyć na własne oczy, jak wygląda żeglarska rywalizacja na najwyższym światowym poziomie oraz by samemu poczuć żeglarski klimat tego wyjątkowego miejsca.