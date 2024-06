Trąby powietrzne, grad o średnicy około 6 cm, burze i jednocześnie wysoka temperatura, bo 30-32°C - to właśnie może czekać nas od piątkowego popołudnia do sobotniego wieczora. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk synoptycy IMGW prognozują w województwach: małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Niebezpiecznie i burzowo ma być jednak w niemal całym kraju.

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty dla prawie całej Polski / East News/Science Photo Library/print screen imgw.pl / East News

Alerty IMGW. Pierwszy wakacyjny weekend będzie niezwykle niebezpieczny

"Zwłaszcza w nocy z piątku na sobotę i w sobotę, towarzyszyć nam będą ekstremalne zjawiska pogodowe związane z burzami. Wszystko za sprawą gorących i wilgotnych mas powietrza zwrotnikowego, które napłyną do Polski z południa. Będzie gorąco, temperatura maksymalna w piątek na południowym zachodzie sięgnie 30-32°C. Najwięcej opadów deszczu i burz należy spodziewać się na południu i wschodzie kraju" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia 3. stopnia (czerwone) wydano dla Małopolski, Śląska oraz Dolnego Śląska. Obowiązują od piątku, od godz. 16:00 do soboty, do godz. 08:00. To tam najprawdopodobniej wystąpią porywy wiatru do 120 km/h, a więc trąby powietrzne, grad - który zgodnie z zapowiedziami IMGW ma mieć do 6 cm - a także ulewne deszcze.

Alerty 2. stopnia (pomarańczowe) wydano dla części Podkarpacia, a także województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodnio-pomorskiego,

1. stopnia (żółte) natomiast dla części lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i całego województwa pomorskiego.

Spokojnie będzie tylko w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim.