Waldemar Bonkowski - były senator Prawa i Sprawiedliwości, skazany prawomocnie za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem - może wyjść na wolność. Sąd zgodził się na to, by były polityk nosił opaskę elektroniczną.

Waldemar Bonkowski / Adam Warżawa / PAP

Zwolnienie Bonkowskiego z aresztu to kwestia godzin

Waldemar Bonkowski 5 lipca rozpoczął odbywanie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Termin jej zakończenia upływałby 3 października.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Łukasz Zioła przekazał, że sąd uwzględnił wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego wobec Waldemara Bonkowskiego (zgodził się na podawanie danych).



Sąd wskazał, że skazany odbył ponad połowę orzeczonej kary, uiścił nawiązkę w kwocie 20 tys. zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a do wykonania pozostaje jeszcze kara roku ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Nadto skazany nie był wcześniej karany i nie toczy się przeciwko niemu nowe postępowanie karne, jest osobą o ustabilizowanej sytuacji życiowej, zawodowej, prowadzącą gospodarstwo rolne i udzielającą się w lokalnej społeczności - tłumaczył Zioła. Mężczyzna powinien zostać zwolniony z aresztu prawdopodobnie w ciągu najbliższych godzin - dodał.

W ocenie sądu przestępstwo popełnione w 2021 r. przez Bonkowskiego miało charakter incydentalny i nie jest on osobą wysoce zdemoralizowaną. Prokurator nie zgłosił sprzeciwu co do zezwolenia na odbywanie przez byłego senatora kary w systemie elektronicznym.



Ciągnął psa za samochodem

Sąd Okręgowy w Gdańsku w kwietniu skazał byłego senatora za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Bonkowski w marcu 2021 r. ciągnął psa na lince za swoim samochodem, co nagrał inny kierowca. Zwierzę nie przeżyło.



Poza karą 3 miesięcy pozbawienia wolności Bonkowski został też skazany m.in. na rok prac społecznych. Do końca procesu były senator nie przyznawał się do winy. Po wyroku twierdził, że padł ofiarą politycznej nagonki.

Pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Kościerzynie wystawił list gończy za byłym senatorem PiS, bo nie zgłosił się on do odbycia kary. Został zatrzymany 5 lipca.

Polityczna kariera Waldemara Bonkowskiego

Waldemar Bonkowski w wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat senatora jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W lutym 2018 r. po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii. Bonkowski został senatorem niezrzeszonym.

W 2019 r. Bonkowski starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.