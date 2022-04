Waldemar Bonkowski - były senator, związany w przeszłości z PiS - został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata w związku ze śmiercią psa, którego ciągnął za autem. Sąd Rejonowy w Kościerzynie uznał go za winnego zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok nie jest prawomocny.

Były senator Waldemar Bonkowski (L) i sędzia Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska (P) na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Kościerzynie / Adam Warżawa / PAP

Dodatkowo sąd zakaz Waldemarowi Bonkowskiemu posiadania psów przez najbliższe 5 lat i nałożył na niego obowiązek składnia kuratorowi sprawozdań z odbywanej kary. Dodatkowo były senator ma zapłacić 20 tysięcy złotych nawiązki.

W marcu zeszłego roku jeden z kierowców uwiecznił na filmie jadące auto, za którym ciągnięty był pies. Okazało się, że prowadził je właśnie Bonkowski. Zwierzę nie przeżyło. Początkowo były senator zaprzeczał, a ostatecznie policjanci odnaleźli zwłoki psa na posesji skazanego dziś polityka.



Waldemar Bonkowski w sądzie / Adam Warżawa / PAP

Bonkowski wielokrotnie twierdził, że jest niesłusznie oskarżony. To jest totalna pomyłka, oskarżenie pani prokurator to jest absurd, bo zostałem oskarżony o szczególne znęcanie się nad zwierzętami. Bo jeśli chciałaby pani prokurator wytoczyć mi jakieś oskarżenie, to może tylko z kodeksu wykroczeń o nieumyślne spowodowanie śmierci psa. Gdybym ja chciał się znęcać nad zwierzętami, to mógłbym to zrobić na swojej posesji, na odludziu, bo w promieniu 1,5 kilometra ode mnie nikt nie mieszka - powiedział przed sądem pod koniec stycznia. Przekonywał, że nie ciągnął psa za autem, a jedynie go prowadził.



Pies był zdenerwowany, samochody niemiłosiernie trąbiły. Prawdopodobnie z tego hałasu pies mógł doznać zawału i upadł. Pies swobodnym kłusem sobie nogami przebierał. On nie mógł doznać takich obrażeń, to był nieszczęśliwy wypadek - oświadczył w styczniu Bonkowski.

W wyborach parlamentarnych w 2015 Waldemar Bonkowski uzyskał mandat senatora z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W lutym 2018 r., po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, został zawieszony przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii i został senatorem niezrzeszonym. W wyborach 2019 r. starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.