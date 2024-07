"W miejscu, gdzie zapalił się samochód, są służby, dlatego na jezdniach w obu kierunkach jest zwężenie do jednego pasa" – informuje GDDKiA w Szczecinie. Informację o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Dziś przed godz. 13.00 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na S11, prowadzącej z Koszalina do Piły. Samochód osobowy zapalił się na ekspresówce, na odcinku Zegrze Pomorskie - Bobolice, w pobliżu miejscowości Kłanino.



Informację otrzymaliśmy od straży pożarnej, na drodze S11 zapalił się samochód. Nie ma osób poszkodowanych - wyjaśniła dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.



Z powodu pożaru obie jezdnie ekspresówki są zwężone do jednego pasa.



Przejazd już jest. W miejscu, gdzie zapalił się samochód, są służby, dlatego na jezdniach w obu kierunkach jest zwężenie do jednego pasa - poinformowała dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.



Na miejscu pracują strażacy. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.