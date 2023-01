Można wybrać się na wyprawę w kosmos, ale też na dno oceanu czy nawet do wnętrza komórki naszego ciała. Planetarium w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie jest już gotowe. Dziś pierwsi goście mogli zobaczyć jego możliwości.

Planetarium ma jeden z najnowocześniejszych systemów wyświetlania obrazu. / Morskie Centrum Nauki /

Rozpięta na trzech kondygnacjach "lewitująca" kula planetarium to serce Morskiego Centrum Nauki.

Planetarium ma jeden z najnowocześniejszych systemów, w skład którego wchodzi cyfrowy system projekcyjny "full dome" 3D o rozdzielczości 8 K złożony z pięciu projektorów, dziesięciu komputerów generatorów obrazu z oprogramowania SkyExplorer oraz wysokiej klasy systemu audio. Obraz wyświetlany jest na aluminiowym ekranie projekcyjnym o średnicy 10 m.

Mózgiem systemu planetaryjnego jest oprogramowanie SkyExplorer, które umożliwia prezentację pokazów astronomicznych, filmów popularno-naukowych, grafik 3D tworzonych w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie oferuje nieograniczony dostęp do katalogów i baz online: ciał niebieskich, planet, supernowych, egzoplanet, pulsarów, asteroidów, komet, kwazarów, naturalnych i sztucznych satelitów oraz wielu innych obiektów.

Dzięki zaawansowanej technologii istnieje możliwość oglądania konstelacji czy astronomicznych punktów orientacyjnych. Możliwy jest lot statkiem kosmicznym oraz obserwacja łazików i lądowników.

Oprogramowanie oprócz pokazów astronomicznych oferuje widowiska dotyczące biologii, chemii, geografii czy oceanografii. / Morskie Centrum Nauki /

Oprogramowanie oprócz pokazów astronomicznych oferuje widowiska dotyczące biologii, chemii, geografii czy oceanografii.

Nasze planetarium jest sprzężone z takim bankiem informacji i każdy film wyprodukowany na świecie, dotyczący astronomii i innej wiedzy jest w naszej dyspozycji. Każdy film, który znajdzie się w tej bazie będzie mógł być wyświetlony w naszym planetarium - opowiada Jarosław Dobrzyński, rzecznik Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Planetarium to jedyny w Polsce tego typu obiekt dysponujący systemem do głosowania zamontowanym w fotelach. System umożliwia przeprowadzanie np. ankiet wśród widzów. Dzięki niemu będą oni mogli decydować o tym, co chcą zobaczyć na półkolistym ekranie.