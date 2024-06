"Wojewoda zachodniopomorski Z.B." - taki napis został umieszczony na godle - nad wejściem do urzędu wojewódzkiego w Szczecinie. Z.B. to Zbigniew Bogucki, były wojewoda z Prawa i Sprawiedliwości, obecnie poseł. O sprawie jako pierwszy informował dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

Godło nad wejściem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, / Archiwum prywatne

Paweł Żuchowski, to korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych, wcześniej jednak przez wiele lat pracujący w Szczecinie. Sprawę napisu na godle nagłośnił na swoim profilu na X. Jak udało mu się ustalić, podczas remontu gmachu na godle nad wejściem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w niewidocznym z ulicy miejscu pojawił się napis z inicjałami.

Napis nie jest widoczny dla przechodniów, wygląda na to, że został umieszczony w takim miejscu, by nikt go nie zauważył. Dopiero będąc na jego wysokości, lub korzystając z profesjonalnego sprzętu do fotografowania można dostrzec: "Wojewoda zachodniopomorski Z.B."

"Z.B." - to inicjały poprzedniego wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, obecnego posła PiS, za którego kadencji odbywał się remont gmachu.

Napis nie jest widoczny dla przechodniów / Archiwum prywatne

Były wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki postanowił zostawić wiadomość dla przyszłych pokoleń? - pytał we wpisie nasz dziennikarz.