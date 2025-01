Zostały przywrócone dostawy ciepła i ciepłej wody, ale cały system pracuje w trybie awaryjnym - przekazała w środę w południe Szczecińska Energetyka Cieplna. To pokłosie awarii w Elektrociepłowni Szczecin, do której doszło we wtorek wieczorem.

Zdj. poglądowe / Shutterstock "System ciepłowniczy pracuje prawidłowo. Są przywrócone dostawy ciepła i ciepłej wody. W tej chwili mieszkańcy są zabezpieczeni, ale cały system pracuje w trybie awaryjnym" - poinformowałą rzeczniczka prasowa spółek Grupy SEC Danuta Misztal. Do awarii w Elektrociepłowni Szczecin należącej do PGE Energia Ciepła doszło we wtorek wieczorem. SEC informowała wówczas o możliwych zakłóceniach w dostawach ciepła i ciepłej wody w północnych rejonach lewobrzeżnej części miasta. Zobacz również: Kilkaset krzaków marihuany, 3 tys. tabletek metamfetaminy. Cios policji w narkobiznes "Elektrociepłownia Szczecin nie pracuje. Uruchomiliśmy wszystkie nasze źródła i wszystkie źródła zewnętrzne, które były możliwe. Dzięki temu udało się ten system przywrócić do pracy w prawidłowych parametrach, ale jest to cały czas stan awaryjny" - dodała Misztal. Zapewniła, że "mieszkańcy nie mają w tej chwili problemów z ogrzewaniem". Służby techniczne elektrociepłowni pracują nad przywróceniem dyspozycyjności bloku energetycznego. "Doszło do nieszczelności w układzie olejowym, na turbozespole. Po obniżeniu temperatury w rejonie uszkodzenia służby techniczne podejmą niezwłocznie działania naprawcze, które nie były możliwe przed wychłodzeniem tej części turbozespołu" - przekazało wcześniej biuro prasowe PGE.Uruchomione zostały źródła rezerwowe wprowadzone przez SEC (Marlicza i Dąbska) i kocioł rozruchowy w EC Szczecin. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



