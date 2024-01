Marihuana, amfetamina, LSD - policjanci z Koszalina znaleźli ok. 3 kg narkotyków. 21-latek, który posiadał nielegalny towar, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) znaleźli ok. 3 kg narkotyków, m.in.: marihuany, LSD, czy tabletki ecstasy. Należały one do 21-letniego mieszkańca Koszalina. Chłopak wydawał się policjantom podejrzany od dłuższego czasu.

"Młody mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zgodnie z przepisami grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności" - przekazała oficer prasowy KMP w Koszalinie, nadkom. Monika Kosiec.

Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla 21-latka.