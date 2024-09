Doraźna naprawa nie wystarczyła i Floating Arena w Szczecinie będzie zamknięta dłużej. Konieczny jest gruntowny remontu dachu - poinformował Urząd Miasta.

/ Urząd Miasta Szczecin /

W grudniu 2021 roku po wichurze doszło do uszkodzenia elewacji budynku i od tej pory stan dachu Floating Areny znajdował się pod szczególnym nadzorem. Inżynierowie kontrolowali obiekt co kwartał, później nawet częściej, bo co kilka tygodni. Podczas ostatnich oględzin pojawiły się wątpliwości dotyczące mocowania niektórych elementów więźby dachowej. 2 września zdecydowano więc o zamknięciu obiektu i przeprowadzeniu prac naprawczych.

Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety doraźne naprawy nie dawały pełnej gwarancji bezpieczeństwa, a to jest dla nas priorytet - mówi Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

Zdecydowano, że konieczne jest kompleksowe wzmocnienie konstrukcji dachu. Jak poinformował Urząd Miasta projekt jest przygotowywany od kilkunastu tygodni i ma być gotowy w połowie października, a MOSRiR uruchomił procedurę wyboru wykonawcy, aby jak najszybciej rozpocząć prace.

Nie wiadomo, kiedy zacznie się remont i jak długo potrwa. "Trzeba liczyć się z tym, że cała operacja może potrwać ponad pół roku" - informują urzędnicy.

Członkowie klubów sportowych i uczniowie szkół, którzy trenowali w basenie Floating Areny zostaną przeniesieni na inne pływalnie w mieście.

"Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją służby miejskie sprawdzają możliwość wystąpienia na drogę sądową przeciwko pracowni projektanta budynku lub wykonawcy" - informuje szczeciński magistrat.