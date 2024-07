Policjanci z Choszczna w woj. zachodniopomorskim szukają mężczyzny, który uciekł podczas prowadzenia działań policyjnych. Wcześniej mężczyźnie zasądzono trzymiesięczny areszt.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni. Śledczy najpierw wszczęli w tej sprawie postępowanie, przesłuchali mężczyznę i postawili mu zarzuty.

Podejrzany uciekł podczas doprowadzania go do kolejnych czynności - usłyszał reporter RMF FM Beniamin Piłat w komendzie wojewódzkiej policji w Szczecinie. Stało się to już po decyzji sądu o zastosowaniu wobec niego aresztu.

Policjanci prowadzą poszukiwania, które zostały zawężone do niewielkiego obszaru. Z uwagi na dobro śledztwa nie ujawniają, jaki teren jest obecnie przeczesywany.

Przypominają jednak, że za ukrywanie zbiega grozi do 5 lat więzienia, a wszystkie osoby, które mają wiedzę, gdzie ów mężczyzna może przebywać, powinny zgłosić się do komisariatu.