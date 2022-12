Zwłoki 66-letniej kobiety i 64-letniego mężczyzny znaleziono w domu w miejscowości Jaworzynka (pow. cieszyński, woj. śląskie). Policja zatrzymała ich 32-letniego syna - mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie swoich rodziców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik poinformował, że we wtorek po godz. 13 policjanci otrzymali zgłoszenie, iż w jednym z prywatnych domów członek rodziny znalazł ciała małżeństwa - 66-letniej kobiety i 64-letniego mężczyzny.

Wiele wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Na miejscu zbrodni mundurowi zatrzymali 32-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu - powiedział rzecznik cieszyńskich policjantów st. asp. Krzysztof Pawlik.

Cieszyńscy policjanci pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej wyjaśniają okoliczności śmierci małżeństwa z Jaworzynki. Nie podają na razie bliższych informacji.

Cieszyński prokurator rejonowy zarządził sekcję zwłok ofiar.

Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.