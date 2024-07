Ratownicy określili rejon, w którym może znajdować się poszukiwany górnik w kopalni Rydułtowy. Niestety nocą akcję poszukiwawczą trzeba było przerywać ze względu na wstrząsy.

Śmigłowiec LPR przed kopalnią Rydułtowy / Michał Meissner / PAP

Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek informuje, że ratowników od poszukiwanego może dzielić około 200-300 metrów. Miejsce to udało się określić m.in. dzięki wskazówkom ewakuowanych górników, które dotyczyły rejonu pracy mężczyzny. W to miejsce m.in. tłoczone jest powietrze.

Akcję nadal utrudniają podziemne zniszczenia po wstrząsie, zagrożenie metanowe oraz - niestety - kolejne wstrząsy. Miało dojść do nich w nocy i akcję poszukiwawczą trzeba było wtedy przerywać.

Wstrząs w kopalni Rydułtowy

Do silnego wstrząsu doszło w czwartek o godz. 8:16 1150 m pod ziemią. W zagrożonym rejonie było 78 górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne maszyn i urządzeń. 76 z nich zostało wycofanych, 17 trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, część poszkodowanych jeszcze tego samego dnia zostało wypisanych do domów.

Od czwartkowego rana trwało poszukiwanie dwóch pozostałych poszkodowanych. Późnym popołudniem prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa przekazał informację o zlokalizowaniu jednego z pracowników. Wieczorem PGG przekazała informację o jego śmierci. Górnik, który zginął, miał 41 lat, w górnictwie pracował 21 lat. To siódma śmiertelna ofiara w polskim górnictwie węgla kamiennego w tym roku.

Przedstawiciele PGG i WUG opisywali w czwartek po południu, że akcja prowadzona jest w trudnych warunkach - zagrożenia metanowego i ryzyka ponownych wstrząsów. Z tego powodu tego dnia zastępy ratowników dwa razy były wycofywane do bazy. Czwartkowy wstrząs w dwóch miejscach poważnie zdeformował wyrobiska, w niektórych miejscach ratownicy muszą się czołgać. To znacząco utrudnia prowadzenie akcji.

Obok wybuchów metanu i pyłu węglowego podziemne wstrząsy należą do najczęstszych przyczyn wypadków górniczych. W tym roku z ich powodu zginęło już sześciu górników w kopalniach węgla kamiennego.

Z danych WUG wynika, że co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7). Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Co jest najczęstszą przyczyną wstrząsów?

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są silnie odczuwane na powierzchni, inne są tam praktycznie niezauważalne (wstrząsy rejestrowane są także na terenach, gdzie działają kopalnie odkrywkowe).

Kopalnia Rydułtowy jest jednym z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku. Jej początki sięgają 1792 r. Według informacji PGG, eksploatacja ścian jest prowadzona pomiędzy poziomami 1000 m i 1200 m. Najgłębsze czynne wyrobiska znajdują się na poziomie około 1250 m.