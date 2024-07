Upalna i burzowa pogoda zostanie z nami przez najbliższe dni. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwyższą temperaturę pokażą termometry na południu i wschodzie kraju.

Upal w miescie. / Michał Żebrowski / East News

Prognoza pogody na piątek

W piątek w północnej połowie kraju będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na południu, możliwe są przelotne opady deszczu i burze z gradem.

Termometry pokażą maksymalnie od 28 do 33 stopni Celsjusza, jedynie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 24 do 27 stopni, a nad samym morzem około 22 stopni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na zachodzie i północnym zachodzie kraju prognozowane są nawalne opady deszczu - nawet do 60-70 mm/m2 - i gwałtowne burze.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę na północy i zachodzie kraju początkowo wystąpi zachmurzenie duże i opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, a po południu miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na wschodzie i południu spodziewane są wtedy przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie burz przeważnie do 25 mm. Lokalnie może pojawić się grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na zachodzie, około 27 w centrum, do 35 na wschodzie i południowym wschodzie. Nad samym morzem termometry pokażą od 19 do 22 stopni W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 85 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale z rozpogodzeniami. Miejscami w całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Burze, którym towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu i gradu, spodziewane są głównie na wschodzie, południowym wschodzie i nad morzem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22-23 stopni na zachodzie i północy, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek

Poniedziałek przyniesie na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy kraju oraz w Karpatach spodziewane jest miejscami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. W Karpatach możliwe są również burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na północy do 31 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej - od 20 do 24 stopni.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek na północnym wschodzie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie duże oraz burze z silnym deszczem i opadami gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni na zachodzie do 32 na południowym wschodzie. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h.

Prognoza pogody na środę

W środę czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Ponownie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu oraz, głównie na wschodzie, burze z silnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Na termometrach zobaczymy od 25 do 29 stopni, tylko nad morzem będzie chłodniej, około 20 stopni.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek będzie słonecznie. Jedynie nad morzem pojawi się nieco więcej chmur i tam możliwe są słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie 25-28 stopni, a na Wybrzeżu i na obszarach podgórskich od 20 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków północnych.