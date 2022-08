Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nagłośnił skandaliczną sytuację, jaka miała miejsce na terenie jednego z miejskich kąpielisk. Mężczyzna w trakcie zabawy ze znajomymi wrzucił psa do stawu. "Brak mi słów" – napisał w mediach społecznościowych Chęciński.

Do bulwersującego zdarzenia doszło 2 sierpnia tuż przed północą na terenie kąpieliska Stawiki w Sosnowcu. Na nagraniu, które na swoim facebookowym profilu udostępnił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, widać, jak mężczyzna stojący na pomoście w otoczeniu znajomych chwyta psa, a następnie wrzuca go do wody.

Sytuację zauważył operator miejskiego monitoringu, który poprzez system nagłaśniający zwrócił mężczyznom uwagę. Powiadomiono także służby.

Grupa mężczyzn szybko jednak uciekła z kompleksu rekreacyjnego.

"Brak mi słów! Strach pomyśleć, co jeszcze mogli zrobić czworonogowi" - napisał na Facebooku Arkadiusz Chęciński.

Policja poinformowała, że prowadzi postępowanie w tej sprawie.

"Na podstawie gromadzonych informacji będzie możliwa ocena, czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Jeśli okaże się, że tak, sprawcy może grozić do 3 lat więzienia" - przekazali mundurowi.