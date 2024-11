W wyższych partiach Beskidów spadło nieco śniegu. Warunki są zmiennie, a miejscami trudne. Turyści proszeni są o ostrożność i odpowiednie przygotowanie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Ratownicy z poszczególnych stacji informują, że warunki są na ogół dobre. Temperatura w sobotę rano oscylowała wokół 0 stopni C. Było słonecznie. W wyższych partiach spadło do 3 cm śniegu. W miejscach nasłonecznionych puch może zniknąć, ale w cieniu szlaki będą oblodzone. Trzeba być czujnym i przygotować się na to, że warunki są zmienne, a wyżej nawet trudne. Widoczność jest dobra" - informuje ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.

W sobotę warstwa śniegu wynosiła od 2 cm przy schronisku na Hali Miziowej do 4 cm na Markowych Szczawinach.



W Beskidach trwają przeglądy kolejek linowych. Turyści nie wyjadą na Mosorny Groń w Zawoi, Szyndzielnię i Dębowiec w Bielsku-Białej, Czantorię w Ustroniu, a także Skrzyczne w Szczyrku. Funkcjonuje już kolej linowo-terenowa na Żar w Międzybrodziu Żywieckim.



Turyści wybierający się na wycieczkę w góry proszeni są o prawidłowe przygotowanie. Szczególnie ważne są: solidne obuwie i nieprzemakalna kurtka. Należy pamiętać o odpowiednim zapasie płynów. Telefon powinien być naładowany i mieć zainstalowaną aplikację "Ratunek". Przydatna może się okazać latarka.



W razie wypadku w górach można wezwać GOPR, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

oprac. Krzysztof Maj