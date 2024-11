Od soboty, 16 listopada, od godz. 21 do niedzieli, 17 listopada, do godz. 6 mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie m.in. do aplikacji mobilnej IKO czy funkcji otwartej bankowości (Open Banking) - poinformował PKO BP.

/ Shutterstock "Potrzebujemy czasu na prace techniczne. Niektóre nasze usługi będą niedostępne" - podał PKO BP. Poinformowano, że od soboty, od godz. 21, do niedzieli, do godz. 6, klienci banku mogą mieć problem z dostępem do serwisu internetowego iPKO, aplikacji mobilnej IKO, funkcji otwartej bankowości (Open Banking), serwisu www.pkobp.pl i wysyłki faksów do banku. Z kolei w niedzielę, od północy do godz. 6 niedostępny będzie serwis internetowy iPKO biznes, aplikacja mobilna iPKO biznes oraz serwis internetowy iPKO biznes Integra. "Jeśli możesz, wykonaj wszystkie ważne transakcje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia" - zakomunikował bank.