"Karolinka", "Ondraszek" i "Szła dzieweczka" wyśpiewają artyści Zespołu "Śląsk" - w języku polskim i japońskim - w Tokio, Ena i Gifu. Zespół rozpoczął swoją ósmą podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni. Popularność polskiej kultury z roku na rok jest tam coraz większa.

70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" / Tomasz Gzell / PAP

Polskie akcenty w Kraju Kwitnącej Wiśni

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" wyruszył w trasę koncertową do Japonii. Artyści wystąpią m.in. w Tokio i podczas Festiwalu Kultury w Gifu - przekazała w czwartek rzeczniczka zespołu Agnieszka Kukła. To już ósma podróż Zespołu "Śląsk" do Japonii.



Program tournée obejmuje koncerty w Tokio, prefekturze Gifu oraz warsztaty taneczne w miastach Ena i Gifu. Trasa zwieńczona będzie 14 października występem podczas ceremonii otwarcia Festiwalu Kultury 2024 w Gifu. Artyści wrócą do Polski 17 października.

"Szła dzieweczka" po japońsku

Program artystyczny obejmuje utwory i choreografie autorstwa Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej, w tym polskie tańce narodowe oraz takie przeboje, jak "Karolinka", "Ondraszek" i "Szła dzieweczka". Zostaną one wykonane zarówno w języku polskim, jak i japońskim. Ważnym elementem trasy będą warsztaty polskich tańców ludowych, cieszące się ogromną popularnością wśród Japończyków.



Od Chicago po Las Vegas

Podróż do Japonii to tylko jeden z wielu projektów, które Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" zaplanował na 72. sezon artystyczny.

Jesienią Zespół "Śląsk" ruszy w trasę koncertową z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Artyści wystąpią m.in. w Czechach, Austrii, Szwajcarii, Francji i Niemczech. W grudniu ponownie pojawią się w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą prezentować repertuar polskich kolęd w takich miastach jak Chicago, Denver, Las Vegas i Los Angeles.



W 2025 roku "Śląsk" planuje kolejne dwie podróże do Japonii, m.in. w ramach trasy "FOLK HERITAGE" poświęconej twórczości Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara i Stanisława Hadyny. Artyści wezmą udział w międzynarodowej wystawie EXPO w Osace, Kansai. Zespół zaprezentuje tam koncerty oraz warsztaty, promując polską kulturę ludową podczas tygodnia województwa śląskiego w pawilonie polskim.