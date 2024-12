Już dziś wielka impreza sylwestrowa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W związku z Sylwestrem z Dwójką kierowców czekają zmiany organizacji ruchu. Dla uczestników imprezy przygotowano bezpłatny transport publiczny oraz specjalny rozkład jazdy tramwajów, autobusów i pociągów.

Stadion Śląski w Chorzowie / Wojciech Olkuśnik / East News

Początek Sylwestra z Dwójką zaplanowano na godz. 20.00. Bramy Stadionu Śląskiego zostaną otwarte dwie godziny wcześniej. Na scenie wystąpi kilkudziesięciu artystów, w tym Bryan Adams, The Kolors, Dj BoBo, Michał Szpak, Natalia Urbańska i Andrzej Piaseczny. Wstęp będzie bezpłatny.

Urząd Miasta Katowice zapowiedział, że 31 grudnia od godzin popołudniowych zamknięte zostaną wszystkie zjazdy na Os. Tysiąclecia z ul. Chorzowskiej. "Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej oraz autobusów" - podkreślił magistrat. Ponadto, dodatkowe zakazy zatrzymywania się i postoju zostaną wprowadzone wzdłuż ul. Chorzowskiej oraz ul. Brackiej.

W Chorzowie od ok. godz. 18.00 na ul. Parkowej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy od ronda przy centrum handlowym AKS w kierunku ul. Tadeusza Kościuszki. Obustronny zakaz zatrzymywania się na tym odcinku zostanie wprowadzony ok. godz. 6.00. Od ok. godz. 18.00 przewidziano zakaz skrętu w lewo z ul. Katowickiej na ul. Parkową.

Urząd Miejski w Chorzowie poinformował, że w zależności od sytuacji drogowej możliwe będą dodatkowe zamknięcia ul. Katowickiej (od ul. Parkowej i al. Wojska Polskiego do ul. ks. Jana Gałeczki) oraz Chorzowskiej (od ul. Parkowej i al. Wojska Polskiego do pierwszego łącznika jezdni) po godz. 23.30.

Podczas imprezy sylwestrowej na terenie Parku Śląskiego dostępne będą dwa parkingi - P8 i P12. Bramy wjazdowe zostaną otwarte o godz. 17.00 i zamknięte w przypadku wyczerpania miejsc. Cena biletu parkingowego to 20 zł. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z parkingu P1.

Tramwaje linii 0, 6, 11, 15 i 19 przed rozpoczęciem sylwestrowej imprezy (godz. 17.30-20.00) oraz po jej zakończeniu (godz. 24.00-2.00) mają kursować co kilka lub kilkanaście minut, aby usprawnić przejazd pomiędzy Stadionem Śląskim a centrum Chorzowa i dzielnicą Batory, centrum Katowic i centrami przesiadkowymi w Brynowie oraz Zawodziu, a także Bytomiem, Rudą Śląską, Świętochłowicami oraz Sosnowcem.

Na sześciu autobusowych liniach metropolitalnych (M1, M2, M3, M4, M10 i M101), trzech regularnych (138, 190 i 674) oraz ośmiu nocnych (1N, 7N, 130N, 297N, 657N, 672N, 840N, 905N) realizowane będą dodatkowe kursy, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy m.in. Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich Gór, Tychów oraz Zabrza.

Na bezpłatne przejazdy tramwajami oraz autobusami Zarządu Transportu Metropolitalnego należy pobrać kupon dostępny w wersji cyfrowej: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/3162/

Z kolei Koleje Śląskie przygotowały pięć pociągów specjalnych w kierunku Gliwic, Częstochowy, Tychów, Wodzisławia Śląskiego oraz Żywca, które zabiorą pasażerów z dworca kolejowego w Katowicach pomiędzy godz. 2.00 a 2.15. Po drodze zatrzymają się m.in. Rudzie Śląskiej, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu, Mikołowie, Rybniku, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.