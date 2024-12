Polski astronauta Sławosz Uznański zabierze na orbitę ważące 4,5 kg złote serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Cieszę się, że będziemy mogli zabrać polskie złote serce w Kosmos i przywieźć z powrotem" - przekazał Uznański.

Sławosz Uznański i Jurek Owsiak / Tomasz Gzell / PAP

Złote serduszko WOŚP oznaczone nr. 1 w przyszłym roku poleci w Kosmos, o czym poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

"Ignis", bo taką nazwę nosi ta misja, to "ogień", a każdy, kto zna Jurka Owsiaka i śledził 32 dotychczasowe finały, wie, że w środku zimy jest ogień i energia - mówił Paszyk na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Minister wskazał, że inicjatywa ma połączyć misję kosmiczną z misją społeczną. To że serduszko z numerem 1 znajdzie się w Kosmosie, będzie piękną klamrą spinało rozwój i naukę z odruchem serca i pomocą drugiemu człowiekowi - stwierdził.

Zadowolenia z faktu, że będzie mógł zaangażować się we współpracę z organizacją charytatywną, nie ukrywał także sam astronauta. Wybrałem WOŚP, z którym się związałem. Cieszę się, że będziemy mogli zabrać polskie złote serce w Kosmos i przywieźć z powrotem - przekazał Sławosz Uznański.

Dodał, że misja Europejskiej Agencji Kosmicznej umożliwi testowanie polskiej technologii w Kosmosie. Bierzemy udział w budowaniu globalnej gospodarki. Misja kosmiczna to nie tylko astronauta, to setki, a nawet tysiące ludzi, którzy pracują na to, żeby taką technologię ze sobą zabrać - powiedział polski astronauta, dodając, że misja może stanowić inspirację dla młodych inżynierów w przyszłości.

Kolejny Finał WOŚP. Medycyna poczyniła gigantyczne postępy

To kosmos - mówił z kolei Jurek Owsiak, odnosząc się do postępu, jaki poczyniono w technologii medycznej. Polscy lekarze, pielęgniarki, laboranci, którzy pracują na oddziałach onkologicznych robią super robotę, mając bardzo dobry sprzęt - powiedział, przypominając, że 10 lat temu WOŚP przekazała polskim placówkom 80 ultrasonografów, które umożliwiły wczesną diagnostykę.

33. finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia 2025 r., a zebrane środki mają zostać przeznaczone na rzecz właśnie onkologii i hematologii dziecięcej. Jak wcześniej poinformował Owsiak, pomoc obejmie osiemnaście oddziałów dziecięcych, siedemnaście hospicjów, pięć ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześć ośrodków chirurgii onkologicznej i cztery zakłady patomorfologii.

Ignis to oficjalna nazwa pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Według prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorza Wrochny, Uznański poleci na orbitę "na wiosnę przyszłego roku, nie wcześniej niż w kwietniu". Podczas misji na ISS Uznański przeprowadzi 13 polskich eksperymentów z zakresu technologii, biologii, medycyny i psychologii, przygotowanych przez polskich naukowców i inżynierów.