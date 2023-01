Światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli, metalowa grupa Rammstein, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek sanah oraz gwiazdy rapu i hip-hopu wystąpią w tym roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To będzie rok wielkich koncertów - zapewnia zarządca stadionu, nazywanego Kotłem Czarownic.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Artystów, którzy wystąpią w tym sezonie na Stadionie Śląskim nie trzeba nikomu przedstawiać - to wielkie gwiazdy światowej i polskiej sceny muzycznej - ocenił w piątek prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera.



Rammstein - legendarna metalowa grupa z Niemiec - wystąpi w Chorzowie 30 i 31 lipca. To trzecia stadionowa trasa grupy, której koncerty to tradycyjnie ogromne show z wykorzystaniem wyjątkowych inscenizacji, fajerwerków i ognia.



Fani bardziej spokojnych brzmień 26 sierpnia będą mogli posłuchać światowej sławy włoskiego tenora Andrei Bocellego, który - jak przypominają przedstawiciele chorzowskiego stadionu - na koncertach łączy muzykę operową i rozrywkową, dostarczając słuchaczom wielu wzruszeń i emocji.



W tym sezonie w Chorzowie nie zabraknie polskich artystów. 15 sierpnia na koncert zatytułowany "Uczta nad Ucztami" zaprasza popularna wokalistka sanah - jedna z pierwszych polskich artystek występujących w ostatnim czasie na koncertach stadionowych.



16 września w Chorzowie zagości JIMEK wraz z orkiestrą i gośćmi specjalnymi. Na scenie wystąpi w sumie ponad 20 artystów, wśród nich legendy polskiego rapu. Zagrają m.in. Fisz, Kaliber 44, Molesta, Szczyl czy Zdechły Osa. Wspólnie stworzą widowisko pod hasłem "Historia Polskiego Hip-hopu Rozdział II".