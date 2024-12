Dwa nowe zarzuty, dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci, usłyszał ks. Jacek K. - jeden z duchownych z diecezji sosnowieckiej, podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. Obecnie śledczy zarzucają mu cztery takie przestępstwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dwa nowe zarzuty dla księdza Jacka K.

Ksiądz Jacek K. jest aresztowany od października. Został zatrzymany w tym samym czasie, co inny ksiądz z tej samej diecezji i były już duchowny, również w przeszłości związany z diecezją sosnowiecką. Również oni usłyszeli zarzuty, ale odpowiadają z wolnej stopy.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Dorota Pelon podała we wtorek, że postanowienie o uzupełnieniu zarzutów Jackowi K. zostało wydane kilka dni temu.

Dwa nowe zarzuty, ogłoszone podejrzanemu w dniu 9 grudnia bieżącego roku, odnoszą się do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich poniżej lat 15. Uwzględniając czyny uprzednio zarzucone Jackowi K. bezpośrednio po jego zatrzymaniu, do którego doszło 1 października 2024 roku, podejrzany stoi aktualnie pod zarzutami popełnienia łącznie czterech przestępstw seksualnych - powiedziała prokurator Dorota Pelon.

Ksiądz Jacek K. nie przyznaje się do winy. Prokuratura o zebranym materiale dowodowym

Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia, które - jak zaznaczają śledczy - podlegają obecnie procesowej weryfikacji.

Jacek K. został aresztowany 2 października, po przedstawieniu mu pierwszych zarzutów. Każde z czterech zarzucanych mu przestępstw zagrożone jest karą od 2 do 12 lat więzienia.

Na początku listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w związku z toczącym się w sosnowieckiej prokuraturze śledztwem, został uruchomiony punkt kontaktowy dla pokrzywdzonych i świadków przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych diecezji sosnowieckiej.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w prokuraturze, dwie kolejne pokrzywdzone osoby nie zgłosiły się do organów ścigania, a ustalenie ich personaliów to efekt działań terenowych policji i analizy nośników danych, należących do podejrzanego.

Natrafiliśmy na ślady tych osób w życiu podejrzanego i udało nam się potwierdzić, że faktycznie między nimi a podejrzanym dochodziło do zdarzeń, które miały znamiona czynów przeciwko wolności seksualnej - powiedział Bartosz Kilian z sosnowieckiej prokuratury.

To akurat nie osoby, które się z nami skontaktowały przez punkt kontaktowy. Punkt działa, daje już pierwsze efekty, ale nie chodzi akurat o te zarzuty - wyjaśnił prok. Kilian.

Sprawa przestępstw pedofilskich w diecezji sosnowieckiej i nie tylko

Na początku października na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn . Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem.

Dwaj księża usłyszeli wówczas łącznie kilkanaście zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci.

Poza m.in. Jackiem K., kolejny z księży usłyszał w październiku dziewięć zarzutów, również dotyczących pedofilii, ale - jak zaznacza prokuratura - chodzi o przestępstwa o innym charakterze niż w przypadku Jacka K. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, podobnie jak wobec byłego już księdza, który usłyszał dwa zarzuty oszustwa.

To jedna z kilku spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wstrząsnęły diecezją sosnowiecką. We wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do interwencji pogotowia i policji. Prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty: trzy z nich dotyczyły przestępstw narkotykowych, a jeden miał charakter obyczajowy. W kwietniu mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia.

W konsekwencji tych wydarzeń w październiku ubiegłego roku papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego, a administratorem diecezji mianował metropolitę katowickiego abp. Adriana Galbasa.

Kolejna sprawa w diecezji sosnowieckiej wydarzyła się w marcu tego roku i dotyczyła śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza, który był rezydentem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu . Duchowny, który w diecezji był sędzią sądu biskupiego, usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Dobiega ono końca.

Nowy biskup powołał "Komisję Wyjaśnienie i Naprawa" spraw "wrażliwych" dla diecezji

Papież Franciszek 23 kwietnia 2024 r. nowym ordynariuszem sosnowieckim mianował bp. Artura Ważnego. Decyzją bp. Ważnego 26 października została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej.

Jej zadaniem będzie zbadanie zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie diecezji. To trzeci zespół powołany w ostatnim czasie przez biskupa sosnowieckiego. Wcześniej swoją pracę rozpoczęła już Komisja ds. rozeznania i rozwoju diecezji sosnowieckiej oraz Zespół ds. formacji duchowieństwa.