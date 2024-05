„Pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich jest opanowany, nie rozprzestrzenia się już, strażacy sukcesywnie pomniejszają jego obszar” – przekazał komendant wojewódzki PSP w Katowicach st. bryg. Wojciech Kruczek. Zaznaczył, że trudno przewidzieć jak długo jeszcze potrwa akcja gaśnicza. "Dane z monitoringu powietrza nie wskazują przekroczenia stężeń niebezpiecznych substancji" – zapewnił wojewoda śląski Marek Wójcik.

/ Gorąca Linia RMF FM

Do pożaru doszło na terenie składowiska odpadów przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich (woj. śląskie).

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia strażacy otrzymali po godz. 9.

Pożar w Siemianowicach Śląskich Gorąca Linia RMF FM

Co wiadomo na temat pożaru?

Komendant wojewódzki PSP w Katowicach st. bryg. Wojciech Kruczek poinformował podczas popołudniowej konferencji prasowej, że w akcji gaśniczej bierze udział ponad 100 ratowników - 40 zastępów PSP i OSP. Strażacy z dwóch stron gaszą pożar działkami wodnymi - z ziemi i z drabiny.

Cały pożar miał powierzchnię ponad 5 tys. mkw. Obecnie dzięki naszym działaniom teren pożaru zostaje sukcesywnie pomniejszany, z metra na metr posuwamy się w jego centrum z nadzieją, że uda nam się go w miarę szybko ugasić - opisywał.

Jak zaznaczył, nie do końca wiadomo, jakie środki zgromadzono na składowisku, część z nich pali się bardzo intensywnie i trudniej je ugasić, czasem dochodziło też do eksplozji. Dlatego trudno przewidzieć jak długo potrwa akcja. Pożar jest już jednak opanowany, nie rozprzestrzenia się - dodał. Komendant podkreślił, że strażacy mają do dyspozycji magistrale wodne odpowiedniej wydajności i na pewno wystarczy im wody.

Podczas briefingu prasowego, w godzinach popołudniowych, Paweł Zawidlak z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie powiedział, że płoną składowane w beczkach i innych pojemnikach rozpuszczalniki i plastik.

Nie wiemy dokładnie, jaka jest ilość, ale gdzieś oszacowano ją na około 5 tys. ton odpadów w mauzerach i w beczkach. Poza tym zostają jeszcze odpady plastiku, które też są na tym terenie. Myślę, że też w takiej ilości zgromadzonych - wyjaśnił.

"Nie ma zagrożenia dla mieszkańców"

Wojewoda śląski Marek Wójcik powiedział na briefingu prasowym, że choć sytuacja wygląda bardzo niepokojąco, to jednak jak wynika z monitoringu środowiska nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Jak mówił, analizowane są dane ze stacji pomiarowych prowadzonych przez GIOŚ i "te stacje nie wykazały w chwili obecnej znaczącego wzrostu stężeń niebezpiecznych substancji, które są przez nie badane".

Stan powietrza - w pobliżu miejsca pożaru i innych częściach Siemianowic Śląskich - sprawdza także laboratorium mobilne PSP, które również nie stwierdziło przekroczeń stężeń substancji niebezpiecznych. Na miejscu skład atmosfery bada też specjalistyczna jednostka z Kędzierzyna-Koźla, a wkrótce dojedzie dodatkowy samochód-laboratorium - wyliczał Wójcik, który zapowiedział, że monitoring powietrza będzie prowadzony przez cały weekend.

Będziemy rozszerzali ten obszar sprawdzania stanu powietrza w aglomeracji, nie tylko w Siemianowicach, ale także w okolicznych miastach. Chcemy mieć pewność co do tego, jaki jest stan powietrza nie tylko w miejscu, w którym wybuchł pożar, ale także w miastach aglomeracji - zaznaczył wojewoda. Jak dodał, komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zaapelowało do mieszkańców regionu, by nie zbliżali się do miejsca pożaru, najlepiej zostali w domu i zamknęli okna, jest nadal aktualny.

Pytany, jakie substancje były magazynowane w tym miejscu, Wójcik obiecał, że szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane w późniejszym czasie. Jak mówił, według danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, składowisko przy ul. Wyzwolenia działało od 2016 do 2019 r., kiedy proceder nielegalnego składowania odpadów został wykryty i podjęto działania administracyjne oraz mające na celu ustalenie sprawców. Tego typu ustalenia już nastąpiły, natomiast w chwili obecnej (...) nie chcę ich przedstawiać, zostawię to na jakąś późniejszą konferencję prasową - powiedział wojewoda.

Według Jana Grygiera ze spółki Wody Polskie na chwilę obecną nie stwierdzono przedostania się zanieczyszczeń ze składowiska do okolicznych cieków wodnych - Rowu Michałkowickiego i Brynicy. Zostały one zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń, będziemy prowadzić bieżący monitoring - zapowiedział.

"Pożar w czterech miejscach"

W rozmowie z RMF FM po godz. 10 strażak z siemianowickiej straży pożarnej, powiedział, że "po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, kierujący działaniem działaniem ratowniczym potwierdził pożar w czterech miejscach".

Na ten czas powierzchnia pożaru miała 20x20x5 metrów - dodawał po godz. 10 strażak.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z pożarem w Siemianowicach Śląskich.

"Uwaga! Pożar substancji chemicznych w Siemianowicach Śląskich. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna" - czytamy w treści komunikatu.

RCB swój komunikat skierowało do osób przebywających w Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworzno, Katowicach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Ruda Śląska, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Zabrzu i pow. będzińskim.

Komunikat Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

W związku z pożarem w Siemianowicach Śląskich komunikat wydał również wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Jak przekazało biuro prasowe urzędu, wojewoda "polecił objęcie nadzorem działań w związku z tą sytuacją Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie".

"Na teren powiatu olkuskiego, który graniczy z województwem śląskim, KW PSP w Krakowie zadysponowała grupę Ratownictwa Chemicznego "Kraków-6" wyposażoną w ciężki samochód rozpoznania chemicznego MobiLab. Zadaniem Grupy jest monitorowanie atmosfery i wykrywanie ewentualnych skażeń powietrza powstałych na skutek pożaru. Ponadto wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar polecił służbom stałe monitorowanie sytuacji" - czytamy w komunikacie urzędu wojewódzkiego.

Instagram Rolka

Nagranie z eksplozji

Nasi Słuchacze poinformowali nas o tym, że w wyniku pożaru słyszeli odgłos wybuchu.

Oto nagranie, które otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM:

Potężny pożar w Śląskiem Gorąca Linia RMF FM

Słup dymu widać nawet z samolotu

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy zdjęcie z samolotu, przelatującego nad Śląskiem - na fotografii widać duży słup dymu:

/ Gorąca Linia RMF FM

Skutek pożaru widoczny w odległości nawet około 30 km

Dym z pożaru widać również z bardzo dużej odległości - m.in. z Dąbrowy Górniczej, którą od Siemianowic Śląskich dzieli około 15 km, a nawet z Gliwic, oddalonych o niespełna 30 kilometrów od Siemianowic Śląskich.

Zdjęcie z Gliwic / Gorąca Linia RMF FM