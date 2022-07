Już 25 operacji bariatrycznych wykonano u chorujących na otyłość olbrzymią pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Nad kwalifikacją do zabiegów czuwa interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Operacje, polegające na wycięciu znacznej części żołądka, są przeprowadzane laparoskopowo.

Otyłość, również wśród dzieci, to plaga naszych czasów. Prowadzi do cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, zwyrodnienia stawów czy niedoczynności tarczycy.

Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia otyłości olbrzymiej jest operacja zmniejszenia żołądka. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jest zaledwie jednym z dwóch polskich szpitali, w których takie zabiegi wykonywane są u pacjentów poniżej 18. roku życia.

Zabieg zmieniający życie

Operacje, polegające na wycięciu znacznej części żołądka, są przeprowadzane laparoskopowo. Objętość pokarmu, jaką później jest w stanie przyjąć osoba po takiej operacji, to szklanka - 250 ml.

Przez pierwsze tygodnie konieczna jest dieta płynna, potem pacjent może jeść wszystko, powinno to być jednak jedzenie z tzw. zdrowego talerza.

Po operacji dziecko pozostaje w szpitalu do tygodnia. Na tym etapie pacjent już w pełni zobowiązany jest stosować się do nowej diety. Jest wtedy również pod opieką rehabilitanta GCZD, z którym wspólnie opracowują i wdrażają przyszłe wzorce aktywności fizycznej.

Po opuszczeniu szpitala pacjent cały czas pozostaje pod opieką Poradni Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży GCZD.

Emilia: Jem mało. Jest łatwiej, niż było

Jedną z pacjentek, które przeszły w GCZD zabieg zmniejszenia żołądka jest Emilia, zoperowana w wieku 17 lat. Schudła już 20 kg, w planach jest jeszcze 20.

Problem na tyle duży, że operacja to była jedyna droga. Przerabiałyśmy wszystko - dietetyk, psychodietetyk, trener personalny, a kilogramy wracały. Córka zniosła to bardzo dobrze - nie miała nawet jednego dnia zawahania czy żalu, że to zrobiła, a przed operacją - wiadomo, było różnie - szybko się męczyła, była słaba. Teraz odzyskała energię i pozytywne nastawienie, opowiada mama Emilii pani Ewa.



Jest łatwiej niż było. Jem mało, ale nie czuję się zmęczona, jest dobrze, mogę się więcej ruszać. Polecam tę operację osobom z mojej sytuacji, tylko to musi być ich własna, świadoma decyzja, podkreśla Emilia.

Specjaliści zdecydują o zabiegu

W każdym przypadku decyzja o operacji jest podejmowana w oparciu o opinię działającego na terenie GCZD zespołu interdyscyplinarnego.

Rozważamy wszystkie argumenty za i przeciw. Po zabiegu zmniejszania żołądka wymagana jest ścisła współpraca z pacjentem i jego rodziną. Wsparcie to dotyczy nie tylko przygotowania, ale także pomocy w wytrwaniu w zmianie stylu życia po operacji.

Transformacja ta wiąże się przede wszystkim ze zmianami przyjmowania pokarmów.

Każde dziecko i rodzic musi sobie zdawać sprawę z konieczności przejścia kilku podstawowych etapów żywieniowych przez okres 6-8 tygodni po operacji, mówi prof. Aneta Gawlik, kierująca Oddziałem Endokrynologii i Pediatrii GCZD oraz Poradnią Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży GCZD.