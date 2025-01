Śmierć na miejscu poniósł 32-latek, który w Jaworznie na ulicy Bukowskiej stracił panowanie nad samochodem i z impetem uderzył w wiadukt. Do tragedii doszło we wtorek rano na Śląsku. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do ok. godz. 13.

/ Policja Śląska / Policja We wtorek ok. godz. 8 przy ul. Bukowskiej w Jaworznie w województwie śląskim doszło do dramatycznego wypadku drogowego. 32-letni kierowca samochodu marki Skoda Fabia, jadąc w stronę Bukowna, z niewyjaśnionych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w wiadukt. Poniósł śmierć na miejscu. Śląscy funkcjonarisze poinformowali, że 32-latek z Sosnowca podróżował sam. Pas ruchu w stronę Jaworzna jest na razie zablokowany. / Śląska policja / Policja "Na miejscu pracują służby, policjanci kierują ruchem. Odbywa się on wahadłowo, ponieważ jeden pas w stronę Jaworzna jest zablokowany. Utrudnienia potrwają około 3 godziny (do godz. ok. 13 - przyp. red.)" - podała policja.