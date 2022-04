Krok do wiosny – pod takim hasłem rozpoczęła się w Katowicach zbiórka wiosennego obuwia dla uchodźców, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wśród zebranych dotychczas darów właśnie dla tej grupy butów jest najmniej. Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, które organizuje zbiórkę, przygotowało dla szkół specjalny konkurs.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od początku niesienia pomocy pojawia się temat butów. Zdarzało się, że osoby uciekające przed wojną trafiały do nas w klapkach lub zimowych butach. Wciąż brakuje obuwia, zwłaszcza obuwia dla nastolatków, w tym sportowego czy butów o dużym rozmiarze - mówi Daria Warzyszyńska-Marcichowska ze Społecznego Centrum Pomocy Uchodźcom w Katowicach.

Organizatorzy akcji przygotowali konkurs dla szkół, w których prowadzona ma być zbiórka. Uczniowie katowickich szkół w swoich klasach będą zbierali nowe buty dla kolegów i koleżanek z Ukrainy. Zasada konkursu jest taka, że klasa musi zebrać minimum pięć par butów, ale wygra oczywiście ta klasa, która zbierze ich najwięcej ­- wyjaśnia Olga Kostrzewska - Cichoń ze Społecznego Centrum Pomocy Uchodźcom. Dodaje, że wśród nagród są m.in. gry planszowe, napoje czy lunche dla klas w restauracji. Nagrody fundują partnerzy biznesowi, z którymi Centrum nawiązało współpracę.

Najbardziej potrzebne są buty sportowe, tenisówki, trampki, japonki, klapki, sandały i balerinki. Muszą to być nowe buty. Jak wybrać rozmiar? Wyobraźmy sobie, że szukamy butów dla naszych dzieci, które są w szkołach podstawowych i średnich. Rozmiary są przeróżne - bywa, że nastolatek ma rozmiar 46. Zaczynamy tę akcję w katowickich szkołach, dlatego, że dzieci będą czuły, jakie są potrzeby -mówi Olga Kostrzewska-Cichoń.

Poza konkursem także można dołączyć do zbiórki. Nowe buty dla Ukraińców można przynosić do dwóch magazynów socjalnych: przy ul. Grabowej i na osiedlu Franciszkańskim przy ul. Braci Mniejszych. Zbiórka potrwa do końca kwietnia.