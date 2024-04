Ciepły i słoneczny początek majówki

Od niedzieli do środy będzie pogodnie, tylko gdzieniegdzie na północy i południu więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 do 14 stopni, maksymalna od 13 do 26 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni i południowy, tylko przejściowo w poniedziałek na Wybrzeżu północny.

W czwartek na wschodzie i w centrum pogodnie, na pozostałym obszarze kraju wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu i burze. Nadal ciepło, temperatura w dzień od 18 do 26 stopni, tylko na Półwyspie Helskim około 16 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach porywy do 65 km/h, południowo-wschodni.