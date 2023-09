29 zarzutów usłyszał 34-latek z Zawiercia (woj. śląskie), który handlował kawą z podrobionymi znakami towarowymi. Mężczyzna był poszukiwany również w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa.

Zawierciańscy policjanci walczący na co dzień z przestępczością gospodarczą zatrzymali mężczyznę, który handlował "markową kawą" / KPP Zawiercie /

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, mieszkaniec tego miasta na jednym z internetowych portali sprzedażowych oferował kawę z podrobionymi znakami handlowymi.

Według ustaleń mundurowych, 34-latek swoją legalną działalność gospodarczą wykorzystał w przestępczych celach od końca 2022 roku.

"Mężczyzna został zatrzymany. Był poszukiwany także do odbycia kary pozbawienia wolności za inne popełnione w przeszłości przestępstwa" - informuje KPP w Zawierciu.

34-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia / KPP Zawiercie /

Jak podają funkcjonariusze, w zajmowanych przez 34-latka pomieszczeniach policjanci zabezpieczyli prawie 1 tysiąc podrobionych opakowań kawy. Mężczyzna usłyszał 29 zarzutów, do sądu skierowano akt oskarżenia.

"Mężczyzna odpowie nie tylko za wprowadzenie do obrotu produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, ale także za traktowanie tego procederu, jako stałego źródła dochodu" - podaje zawierciańska policja.

Za to przestępstwo 34-latek może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.