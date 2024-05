"Nie ma znaczenia, jaka Rosja jest w danym monecie - carska, sowiecka czy putinowska, rosyjski imperializm jest zawsze taki sam: zbrodniczy, okrutny i bezwzględny" – stwierdził podczas obchodów 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP Andrzej Duda (C-przód) oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (C-tył) podczas uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino / Albert Zawada / PAP

Ruski mir to nie jest żadna rosyjska kultura, to jest brutalne władanie nad drugim człowiekiem, podporządkowanie sobie innych narodów, wysysanie z nich krwi, porywanie ich dzieci na wschód. To jest rusyfikacja, brutalna siła, jaka jest stosowana wobec innych narodów, która ze współczesnymi standardami państw demokratycznych nie ma nic wspólnego - zaznaczył prezydent.

Z tego miejsca, polegli żołnierze wołają do Europy o odpowiedzialność. Wołają: nigdy więcej wojny, nie dopuście do niej, pomóżcie Ukraińcom zatrzymać Rosjan, nie dopuście do tego, aby rosyjski imperializm rozlał się na inne kraje Europy - podkreślił Duda.



Prezydent wskazał, że wielu ludzi zapomniało, że zaraz po hitlerowskich Niemcach, które napadły Polskę w 1939 r., Polskę napadła sowiecka Rosja. Jako sojusznik Niemiec rozdarła Polskę na dwie części i to właśnie z tej sowieckiej okupacji szli żołnierze, którzy tutaj zginęli - wskazał.



Oni przyszli z sowieckich łagrów, z zesłania, z dalekiej Syberii, z Kazachstanu, gdzie spędzili lata przy niewolniczej, katorżniczej pracy, z której zdołali się wyrwać dzięki porozumieniu z zachodnimi aliantami, bo potrzebny był żołnierz na froncie, a wielu z nich było wcześniej żołnierzami polskiej armii - mówił Duda.



Podkreślił, że żołnierze w większości nie mogli wrócić do domu. Mimo, że skrwawili się na frontach II Wojny Światowej, mimo że wygrali pod Monte Casino, to ich bohaterstwo zostało pominięte przez sojuszników. Nie wzięli udziału w defiladzie zwycięstwa, odepchnięto ich, a Polskę oddano w ręce sowietów i przez 40 lat była za żelazną kurtyną - zaznaczył prezydent Duda.



Ocenił, że w 1939 r. Polska była słaba i nie zdołała się obronić, bo tym, którzy wtedy władali Polską nie starczyło wyobraźni. Dzisiaj musimy wyciągnąć z tego wnioski i to robimy - zaznaczył, wymieniając m.in. modernizację armii.



Wierzę w to, że dzisiejsza Europa odrobiła tamtą lekcję i nie pozwoli więcej rosyjskiemu imperializmowi zagarniać krajów i niewolić ludzi, tak jak działo się to w przeszłości - podkreślił prezydent.