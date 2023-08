Do ośmiu lat więzienia grozi 21-latkowi, który podając się za funkcjonariusza policji wyłudził od 85-letniej mieszkanki powiatu trzebnickiego biżuterię oraz 22 tys. zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Areszt dla 21-latka za udział w oszustwie "na policjanta" / Dolnośląska Policja /

Jak poinformowała w środę st. asp. Daria Szydłowska z KPP w Trzebnicy, pod koniec lipca policjanci komendy przyjęli zgłoszenie od 85-letniej mieszkanki powiatu o oszustwie na jej szkodę. Do kobiety miał zadzwonić mężczyzna przedstawiający się jako policjant.

Poinformował on seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone, w związku z czym prowadzona jest akcja policji w celu zatrzymania sprawców. Następnie przekonał kobietę, aby do reklamówki zapakowała całą posiadaną biżuterię oraz kartę bankomatową wraz z numerem PIN, które po zakończeniu czynności zostaną jej zwrócone. Kierowana instrukcjami fałszywego policjanta, seniorka przekonana, że bierze udział w tajnej akcji policyjnej, zrobiła to, o co prosił ją rozmówca - relacjonowała.

Jeszcze tego samego dnia oszust dokonał wypłaty środków pieniężnych z konta pokrzywdzonej. Mieszkanka powiatu trzebnickiego łącznie została oszukana na kwotę przekraczającą 22 tys. zł - podała policjantka.

Wspólne działania trzebnickich policjantów z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia doprowadziły do zatrzymania 21-latka w czwartek, 10 sierpnia w Olsztynie. Mężczyzna nie spodziewał się wizyty policjantów. W trakcie sprawdzenia mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli aparaty telefoniczne, które służyły do popełnienia przestępstwa - przekazała Szydłowska.

21-latkowi postawiony został zarzut oszustwa oraz posługiwania się dokumentem innej osoby. W piątek sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Policjantka zwróciła uwagę na to, iż powyższy przypadek pokazuje, że starsi ludzie nadal ślepo wierzą swoim rozmówcom, i mimo braku potwierdzania słów zasłyszanych podczas telefonicznej rozmowy, przekazują nieznanym osobom wszystkie cenne i wartościowe dla nich mienie. Rozmawiajmy z seniorami w naszych rodzinach, aby pod żadnym pozorem nie dali się wciągnąć w "akcję" wymyśloną przez oszustów - zaapelowała