Po 19 latach od zbrodni ujęto trzy osoby podejrzane o zabójstwo, do którego doszło w miejscowości Czerwionka-Leszczyny w Śląskiem. Sprawę rozwikłała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wraz z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymanym grozi dożywocie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zbrodni doszło w kwietniu 2005 roku w miejscowości Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie). Sprawcy wtargnęli do domu Zygmunta N. - skrępowali go, a następnie udusili. Później splądrowali mieszkanie.

Początkowo sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Rybniku, ale po dwóch latach umorzyła śledztwo, ze względu na niewykrycie sprawców.

Analiza sprawy w ramach gliwickiego "Archiwum X" pozwoliła na podjęcie śledztwa i zatrzymanie trzech osób, którym przedstawiono zarzut zabójstwa w związku z rozbojem przy użyciu broni palnej (...). Kolejna osoba usłyszała zarzut udziału w rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia - podała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Karina Spruś.

Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im dożywocie.