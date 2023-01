​Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił całodobowy telefon interwencyjny, gdzie można przekazywać wszelkie informacje o zagrożeniach i nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Infolinia działa pod numerem 32-20-77-077.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ferie zimowe w woj. śląskim rozpoczęło w sobotę ponad 570 tys. uczniów i około 170 tys. dzieci z przedszkoli. W tym samym czasie dwutygodniowy wypoczynek mają także uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego.

Zimowej przerwie w nauce towarzyszy akcja "Bezpieczne Ferie 2023", która potrwa do 27 lutego. Państwowe służby i inspekcje działające na obszarze woj. śląskiego będą monitorować formy zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem bezpieczeństwa - zapowiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Jednym z elementów akcji jest całodobowy telefon interwencyjny. Na infolinię można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - poinformowała rzeczniczka.

Jak wynika z danych śląskiego kuratorium oświaty, przed feriami organizatorzy półkolonii, obozów czy wyjazdów z woj. śląskiego wprowadzili do bazy wypoczynku 921 zgłoszeń dla blisko 33,5 tys. dzieci i młodzieży, w tym: 466 półkolonii dla ponad 16,8 tys. uczestników, 426 obozów, kolonii i zimowisk dla przeszło 15 tys. osób i 29 wyjazdów zagranicznych dla prawie 1,5 tys. uczestników.

W sumie w woj. śląskim na zimowiskach, obozach, półkoloniach będzie wypoczywać ponad 20 tys. dzieci - najwięcej w górach.

Najbardziej popularne kierunki zagraniczne to: Austria, Czechy, Hiszpania, Słowacja, Włochy i Wielka Brytania.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Kuratorium przypomina, że organizatorami wypoczynku mogą być m.in. szkoły i placówki oraz przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki. Są oni zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz zaplanowania i zrealizowania program wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. Muszą też zapewnić dostęp do opieki medycznej, żywienie zgodnie z odpowiednimi przepisami, bezpieczne przebywanie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Rodzice mogą sprawdzić, czy organizator zgłosił do kuratora oświaty ofertę wypoczynku, w specjalnie utworzonej wyszukiwarce na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl. Są w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy spędzania ferii.

Kuratorium zapowiada, że podczas ferii skontroluje 20 proc. zgłoszonych miejsc. Będą sprawdzane m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków, kwalifikacje kadry, program wypoczynku i dostęp do opieki medycznej.

Działania związane z rozpoczęciem ferii zimowych rozpoczęła także policja. Policjanci i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego kontrolują autokary z podróżnymi jadącymi na zimowy wypoczynek. Gościem specjalnym kontroli organizowanej w sobotę rano na autostradzie A1 w okolicach Knurowa jest były reprezentant Polski w piłce ręcznej Sławomir Szmal.