Skażenie wodociągu w Jarosławiu na Podkarpaciu. Tamtejszy sanepid wydał w tej sprawie komunikat, w którym ostrzega, by w dużej części miasta i dwóch pobliskich miejscowościach nie korzystać z wody z kranów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W próbkach wody wykryto bakterie z grupy coli oraz nadmiar mikroorganizmów. Woda więc nie nadaje się ani do spożycia, ani do prania, ani do mycia naczyń - nawet po przegotowaniu.

Oprócz sporej części Jarosławia, zakaz korzystania z wody obowiązuje też w Muninie i Kidałowicach.

Urząd Miasta Jarosławia poinformował w osobnym komunikacie, że w 10 punktach w mieście zostaną ustawione beczkowozy z wodą, zdatną do picia po przegotowaniu.