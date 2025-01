18-letni Kyrylo H., podejrzany o usiłowanie zabójstwa 12-latki, od ponad roku przebywał w poprawczaku. Teraz trafił do aresztu na trzy miesiące. Tak, na wniosek prokuratury, zdecydował Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. W tym czasie prokuratura planuje zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Nastolatkowi grozi do 25 lat więzienia

Kyrylo H., wówczas 16-letni, w listopadzie 2023 roku zaatakował na ulicy 12-letnią Anastasię i zadał jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę .

Do zdarzenia doszło przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu, a napastnik miał zaatakować ją od tyłu. Dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili przyszła na miejsce zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy.

Nastolatka przeszła kilka operacji, ale na jedno oko nie widzi.

Zarówno poszkodowana, jak i napastnik są Ukraińcami. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, mieszkali w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali. Anastasia była przypadkową ofiarą.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki wszczęła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Kyrylo H. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa Anastasii, spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz grożenia śmiercią innej dziewczynce. Grozi mu do 25 lat więzienia.

W grudniu 2023 roku, decyzją sądu rodzinnego, trafił do schroniska dla nieletnich w warunkach wzmożonego nadzoru wychowawczego. Jak poinformował w środę prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega prokuratura rejonowa, zachowanie Kyryla H. w schronisku było naganne, sprawiał ogromne kłopoty.

Dyrektor placówki pięciokrotnie informował prokuraturę o jego agresywnym zachowaniu - dodał.

Nastolatek miał kłopoty z prawem także w swoim kraju, jeszcze przed przyjazdem do Polski.

Z poprawczaka do aresztu

Prok. Ciechanowski przekazał w środę, że Kyrylo H. skończył 18 lat.

W związku z tym, a także w związku z zagrożeniem wysoką karą oraz nagannym zachowaniem nastolatka w poprawczaku, prokuratura zawnioskowała do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o zastosowanie wobec niego aresztu na trzy miesiące, czyli środka zapobiegawczego stosowanego dla dorosłych.

Sąd uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec 18-latka areszt do końca marca. Prok. Ciechanowski dodał, że w tym terminie prokurator prowadzący planuje zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia do sądu.

Najpoważniejszy zarzut przedstawiony 18-latkowi dotyczy usiłowania zabójstwa. Czyn ten jest tak samo karany, jak dokonanie zabójstwa.

Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, albo 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie, jednak w przypadku, gdy oskarżony o ten czyn popełnił go przed ukończeniem 18. roku życia, nie orzeka się najwyższej kary za zabójstwo, czyli dożywotniego pozbawienia wolności.

Gdyby zaś Kyrylo H. odpowiadał jako nieletni, to wówczas groziłaby mu kara umieszczenia w poprawczaku do ukończenia 21. roku życia.